"هدف الريال ليس شرعيا ومنحتُ أتلتيكو ركلة جزاء مجانية".. اعترافات مثيرة لحكم نهائي دوري الأبطال 2016

أثار الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات اعترف فيها بأنه أخطأ باحتساب هدف لريال مدريد في مرمى جاره اللدود أتلتيكو، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2015-2016.

وأبرزت صحيفة "الناسيونال" (elnacional) الكتالونية، تصريحات كلاتنبرغ، الذي أدار ذلك النهائي، وانتهى في شوطيه الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمه "الميرنغي" بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وفي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو في 28 مايو/أيار 2016، أهدى سيرجيو راموس فريقه حينها ريال مدريد هدف التقدم بعد ربع ساعة من البداية، وتم احتسابه رغم أنه كان في موقف التسلل.

وقال كلاتنبرغ عن تلك اللقطة "عندما وصلت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، علمت أن هناك لمسة من غاريث بيل، وساهم ذلك في وصولها إلى راموس، الذي كان في موقف تسلل".

وأضاف "قلت ذلك للحكم المساعد، لكن التواصل معه كان صعبا بسبب الضجيج في الملعب، فصرخت في أذنه، ألم تنتبه؟ هناك لمس للكرة من بيل".

وتابع "كررت السؤال، عندما لُعبت الكرة هل كنت تعلم أن هناك لمسة في الوسط؟، لكنه لم يستجب لي ورأيته ينظر إلى الشاشة الكبيرة في الملعب، وكأنه تجمّد في مكانه".

⚪️ #OTD in 2016, La Undécima became a reality in Milan for Real Madrid 🏆#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/EwC8NdblPJ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2020