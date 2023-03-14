ضمن ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.. الملك محمد السادس يعلن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

أعلن ملك المغرب محمد السادس رسميا تقدّم بلاده بعرض مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وتلا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى رسالة من الملك محمد السادس، خلال حفل تكريمه بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ"التميز الرياضي" لسنة 2022، في العاصمة الرواندية كيغالي، وأكد فيها أن المغرب قدم رسميا ترشحه لاستضافة البطولة رفقة إسبانيا والبرتغال.

وجاء في رسالة ملك المغرب التي نقلها بنموسى إن "هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين أفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط".

وكانت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أكدت، الأسبوع الماضي، رغبة كل من إسبانيا والبرتغال ضم المغرب إلى الملف المشترك لاستضافة كأس العالم 2030، بدلا من أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار استبعاد أوكرانيا من الملف المشترك جاء على خلفية قضية الفساد المزعومة التي تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو، المُتهم بالاحتيال وغسيل الأموال.