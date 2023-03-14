غوارديولا: الفوز بدوري الأبطال معيار الحكم على مسيرتي مع مانشستر سيتي

اعترف المدرب الإسباني بيب غوارديولا بأن مسيرته في مانشستر سيتي الإنجليزي، سيحكم عليها من خلال النجاح في دوري أبطال أوروبا رغم منافسة فريقه على 3 ألقاب في الموسم الجاري.

ويحتل "السيتيزنز" المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر، ويلتقي الفريق يوم السبت المقبل مع بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي في ظل مساعيه للتتويج بـ3 ألقاب في الموسم الجاري.

لكن قبل ذلك، سينصب تركيز "الفريق السماوي" على المباراة أمام ضيفه لايبزيغ الألماني الليلة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب.

ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عما إذا كان النجاح في دوري أبطال أوروبا هو معيار تقييم مسيرته مع السيتي، أجاب غوارديولا "نعم، هذا لا يعني أنني أتفق مع ذلك، لكن بالطبع سيتم الحكم علينا من خلال هذه البطولة".

وأضاف أن "كل الفرق في هذه المرحلة لديها الكثير من الإمكانات، اليوم سيكون علينا فرض طريقة لعبنا، والقيام بواجبنا، ينبغي علينا الفوز بالمباراة".