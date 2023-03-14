شاهد.. برشلونة لديه أحد أقوى خطوط الدفاع بأوروبا هذا الموسم بستين مليون يورو فقط
يبدو أن برشلونة يتخلى تدريحيا عن أسلوبه "تيكي تاكا" وتحوّل إلى الواقعية في كرة القدم والتي قد تعيده إلى منصة التتويج بلقب الليغا لأول مرة منذ موسم 2018-2019.
فالبرسا هو أول فريق يحافظ على نظافة شباكه 19 مرة خلال 25 مباراة في الدوري الإسباني وحارسه الألماني أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم في جميع المسابقات بـ21 مرة.
كما أن البرسا يتصدر الليغا بفارق 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وحقق 21 فوزا وخسر مرتين وتعادل مثلهما في 25 مباراة لعبها هذا الموسم.
🤩كيف تصِف أداء دفاع النادي الكتالوني في الفترة الحالية؟#الدوري_الإسباني | #برشلونة#beINTERACT | #LaLiga | #barcelona pic.twitter.com/tCPvNV9HEO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2023
ويعود الفضل في هذه النتائج إلى دفاع صلب أعده تشافي والمدير الرياضي ماتيو ألماني ولم يكلف برشلونة سوى 60 مليون يورو فقط.
- الفرنسي يوليس كوندي: 55 مليون يورو.
- الأوروغوياني رونالد أراوخو: 4.7 ملايين.
- الدانماركي أندريس كريستينسن: صفقة انتقال حر.
- الإسباني أليخاندرو بالدي: من أكاديمية لاماسيا.
- الإسباني ماركوس ألونسو: صفقة انتقال جر.