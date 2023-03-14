شاهد.. برشلونة لديه أحد أقوى خطوط الدفاع بأوروبا هذا الموسم بستين مليون يورو فقط

يبدو أن برشلونة يتخلى تدريحيا عن أسلوبه "تيكي تاكا" وتحوّل إلى الواقعية في كرة القدم والتي قد تعيده إلى منصة التتويج بلقب الليغا لأول مرة منذ موسم 2018-2019.

فالبرسا هو أول فريق يحافظ على نظافة شباكه 19 مرة خلال 25 مباراة في الدوري الإسباني وحارسه الألماني أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم في جميع المسابقات بـ21 مرة.

كما أن البرسا يتصدر الليغا بفارق 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وحقق 21 فوزا وخسر مرتين وتعادل مثلهما في 25 مباراة لعبها هذا الموسم.

ويعود الفضل في هذه النتائج إلى دفاع صلب أعده تشافي والمدير الرياضي ماتيو ألماني ولم يكلف برشلونة سوى 60 مليون يورو فقط.