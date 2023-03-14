سابقة في تاريخ البريميرليغ.. تشلسي ينظم إفطارا جماعيا في شهر رمضان المبارك

أعلن تشلسي تنظيم إفطار جماعي مفتوح في ملعبه "ستامفورد بريدج" في شهر رمضان المبارك، ليصبح أول ناد يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط احتفاء واسع من الجماهير المسلمة في أنحاء العالم.

وقال "البلوز" -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- إنه يستضيف إفطارا مفتوحًا على ستامفورد بريدج، الأحد في الـ26 من الشهر الجاري.

ونشر تشلسي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الاثنين، مقطع فيديو يتحدث فيه لاعباه المسلمان السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا عن هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ النادي والبريميرليغ.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️ We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2023

ويضم تشلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم المغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

وكتب معلقا على الفيديو "يسعدنا أن نعلن أننا نستضيف إفطارا مفتوحا بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية، وسنكون أول ناد في البريميرليغ نستضيف إفطارا على ملعبه، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمعنا المسلم المحلي".

ومشروع "الخيمة الرمضانية" يمثل مؤسسة خيرية حاصلة على جوائز، أُسّست عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.

وعبّر مدافع تشلسي ويسلي فوفانا عن سعادته بخطوة ناديه غير المسبوقة في البريميرليغ، قائلا في تغريدة على حسابه الشخصي "هذا فريقي، فخور جدا لكوني جزءا منه".

That's my club 😍 ! So proud to be part of it 🤲🏾💙 https://t.co/IppKMkgWZO — LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) March 13, 2023

أما المحامي الرياضي جيك كوين فقال "هذا حقا رائع، إفطار مفتوح في ستامفورد بريدج خلال شهر رمضان".

وكان التفاعل الأكبر من الجمهور العربي الذين أبدوا سعادتهم بمثل هذه الخطوة من فريق إنجليزي، بينما عبّر عشاق تشلسي منهم عن فخرهم الكبير بفريقهم الذي يعد أول ناد يبدأ بهذه المبادرة في البريميرليغ.

وكانت أندية إنجليزية قد شاركت سابقا في احتضان مناسبات للمسلمين، مثل نادي بلاكبيرن روفرز، عندما احتضن ملعبه إيوود بارك صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية العام الماضي، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers. This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

والله ان تشلسي اعظم نادي فالتاريخ 💙💙 https://t.co/felVduMDUj — Sami (@Samax_9) March 14, 2023

تشلسي اللندني سيستضيف افطار جماعي في شهر رمضان المبارك بملعب ستامفورد بريدج. عدد من الأندية كانت قدمت مبادرات مع المجتمع المسلم في بريطانيا مؤخرا أبرزها بلاكبيرن روفرز الذي فتح ابواب ملعبه إيوود بارك لصلاة عيد الأضحى https://t.co/9D9BGbeSx7 — Mohamed Qoutb (@MoQoutb) March 13, 2023

انا فخور اني بشجع تشلسي والله 💙💙💙 https://t.co/e2rgXQEFuD — Elshazly Callejon (@muhamedhaliim) March 13, 2023

يا سلام يا تشلسي اقسم ب الله حب عظيم ل ها النادي 🥺💙💙💙💙💙💙💙💙 https://t.co/j8EXbfKrQC — Y E E Z D.JT26 (@Yaazed1818) March 13, 2023