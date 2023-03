سابقة في تاريخ البريميرليغ.. تشلسي ينظم إفطارا جماعيا في شهر رمضان المبارك

أعلن تشلسي تنظيم إفطار جماعي مفتوح في ملعبه "ستامفورد بريدج" في شهر رمضان المبارك، ليصبح أول ناد يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط احتفاء واسع من الجماهير المسلمة في أنحاء العالم.

وقال "البلوز" -في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- إنه يستضيف إفطارا مفتوحًا على ستامفورد بريدج، الأحد في الـ26 من الشهر الجاري.

ونشر تشلسي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الاثنين، مقطع فيديو يتحدث فيه لاعباه المسلمان السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا عن هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ النادي والبريميرليغ.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️

We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2023