بعد أن وضع ريال قدما بربع نهائي دوري الأبطال.. 5 سوابق تدق جرس الإنذار في البرنابيو

بفوزه 5-2 على ليفربول بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضع ريال مدريد قدما في ربع نهائي المسابقة القارية الأم. ولكن على "الملكي" الحذر والاتعاظ من التاريخ حتى لا يرى نفسه خارج بطولته المفضلة.

وحتى يورغن كلوب اعترف بأن فرصة ليفربول شبه مستحيلة للتأهل إلى ربع النهائي بعد الخسارة الثقيلة في "أنفيلد".

وكتب ريال التاريخ بدوري الأبطال عندما رفع رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب إلى 13، وذلك بتغلبه في نهائي النسخة الماضي 3-1 على ليفربول بالمباراة النهائية للبطولة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

لكن كانت هناك سوابق في الماضي عانى فيها الريال حتى عندما كان أفضلية 3 أهداف، وانتهت بعض المباريات بإقصاءات مؤلمة لفريق "لوس بلانكوس".

أودينس الدانماركي (كأس الاتحاد الأوروبي 1994-1995)

موسم 1994/95، خرج ريال من ثمن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي رغم فوزه ذهابا على مضيفه أودينس الدانماركي على أرضه 3-2، لكن خسر إيابا بهدفين دون رد وخرج من البطولة الأوروبية بطريقة صادمة.

شالكه (دوري أبطال أوروبا 2014-2015)

كان الريال أحد المرشحين للفوز بنسخة 2014-2015 أيضًا. وبعد التأهل من دور المجموعات، واجه شالكه ذهابا في ثمن النهائي بألمانيا وتغلب عليه بهدفين دون رد.

وفي الإياب انتفض الفريق الألماني وحقق انتصارا 4-3 في مدريد، ولكنه لم يكن كافيا لعبوره إلى ربع النهائي

يوفنتوس (دوري أبطال أوروبا 2017-2018)

بعد فوزه بثلاثية نظيفة خارج ملعبه على يوفنتوس، ضمن ريال مدريد عمليا التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فاجأ يوفنتوس "لوس بلانكوس" بملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الإياب، عندما تقدم 3-0 قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.

وبينما كان كل شيء يشير إلى أن المباراة ستستغرق وقتًا إضافيًا، حصل ريال على ركلة جزاء مثيرة للجدل وحولها كريستيانو رونالدو الذي ساعد فريقه على التأهل بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

أياكس (دوري أبطال أوروبا 2018/2019)

موسم 2018-2019، كان ريال يحاول التعافي بعد رحيل زين الدين زيدان ورونالدو. تصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا وتأهل إلى ثمن النهائي ليواجه أياكس أمستردام.

وانتزع "لوس بلانكوس" الفوز 2-1 في أمستردام، ليتمكن الفريق الهولندي من تحقيق فوز كبير 4-1 في إسبانيا وأخرج ريال من البطولة في هذا الدور لأول مرة منذ 2015.

تشلسي (دوري أبطال أوروبا 2021/2022)

العام الماضي، ضمن ريال مدريد التأهل نظريا إلى نصف النهائي بعد أن فاز في ذهاب ربع النهائي على مضيفه تشلسي 3-1.

وفي الإياب، قلب "البلوز" الطاولة بالبرنابيو وتقدموا بثلاثية نظيفة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. غير أنه كان للبرازيلي رودريغو غويس رأي آخر وأرسل المباراة إلى الوقت الإضافي، ووقتها سجل بنزيمة الهدف الثاني ليضمن تأهل فريقه إلى نصف النهائي.