تشمل فترة راحة إجبارية و72 ساعة بين المباريات.. الفيفا يدرس مقترحات جديدة لحماية اللاعبين

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقرار مجموعة من الخطوات تضع الحالة الصحية والبدنية للاعبين على سلم الأولويات.

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن الفيفا يخطط للموافقة على مقترح يقضي بإنشاء مجموعة عمل للاهتمام برفاهية اللاعبين.

ونقلت الصحيفة الإسبانية -عن مصادرها في العاصمة الرواندية كيغالي التي تستضيف حاليا اجتماع كونغرس الفيفا- أن الاتحاد الدولي للعبة سيوافق على سلسلة من المبادئ الإستراتيجية المتعلقة بحماية رفاهية اللاعبين.

وتشمل هذه المبادئ إقرار فترة راحة سنوية يجب على جميع اللاعبين الالتزام بها، بالإضافة إلى وجود راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات، وأخيرا التزام اللاعبين بيوم راحة أسبوعي إجباري، يُدار بطريقة علمية. وأكدت أن على اللاعبين احترام جميع هذه المبادئ.

FIFA Council approves international match calendars 🗞️👉 https://t.co/KyrTVnrNxh pic.twitter.com/FIL05feiZT — FIFA Media (@fifamedia) March 14, 2023

وستكون مهمة فريق العمل الجديد إجراء اختبارات متعددة التخصصات، من أجل تطبيق هذه الضمانات بطريقة عملية ومتناسبة وعادلة لجميع الأطراف.

وستضم مجموعة العمل ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" (FIFPRO)، بالإضافة إلى خبراء في مجال الطب.

ولاقت هذه الضمانات قبولا ودعما من جميع الاتحادات القارية، وهي الآن موضوعة على الطاولة من أجل إقرارها لتصبح رسمية.

وكان تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، أحد اللاعبين الذين انتقدوا بشدة كثرة المباريات والبطولات خلال الموسم الرياضي الواحد.

ويونيو/حزيران 2021، أكد كورتوا -على هامش مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية- أن جدول المباريات المزدحم يؤثر على صحة وسلامة اللاعبين.

وقال كورتوا حينها "لسنا روبوتات، أصبحنا -نحن اللاعبين- نخوض مباريات أكثر من دون الحصول على راحة، ولا أحد يكترث بنا وبصحتنا، متى سنحصل على راحة؟ أعتقد أن ذلك لن يحدث أبدا".

كما هاجم الحارس البلجيكي الاتحادين الدولي والأوروبي "يويفا"، قائلا إن تلك المباراة -في إشارة إلى مباراة بلجيكا وإيطاليا- تُقام فقط من أجل إضافة مزيد من المال إلى جيوبهم.