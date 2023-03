يتقاضى أكثر من مليون ونصف المليون دولار في الموسم.. هكذا انتهت أزمة لينيكر و"بي بي سي"

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) اليوم الاثنين إعادة أعلى مذيعيها أجرا "غاري لينيكر" لأداء مهام عمله، ما يضع على الأرجح حدا لخلاف حاد بين الطرفين كان قد اقترب من التحول إلى تمرد في الهيئة.

واضطرت "بي بي سي" لإلغاء معظم تغطياتها الرياضية السبت وأمس الأحد، بعدما رفض المذيعون والمحللون العمل تضامنا مع لينيكر الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا.

وتسبب قرار "بي بي سي" في إيقاف لينيكر بالتعرض لانتقادات من العاملين والمعارضة بداعي أن الهيئة المعروفة بحيادها في الجانب السياسي تعرضت لضغوط حكومية، قبل أن يتدخل ريشي سوناك رئيس الوزراء ويقول إنه يتمنى حل الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وتقدم لينيكر بالشكر للجميع على دعمهم بعد الإعلان عن عودته.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4

وكتب لينيكر على تويتر "أقدم برامج الرياضة على بي بي سي منذ حوالي 3 عقود، وأنا فخور جدا بالعمل مع أفضل وأكثر محطة إنصافا في العالم".

وأضاف في حديثه عن المهاجرين "تصوري الأخير.. مهما كانت صعوبة الأيام القليلة الماضية، فهي ببساطة لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب والبحث عن مكان بعيد تلجأ إليه. إنه لمن دواعي السعادة متابعة التعاطف من الكثير منكم مع محنتهم".

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

