يتقاضى أكثر من مليون ونصف المليون دولار في الموسم.. هكذا انتهت أزمة لينيكر و"بي بي سي"

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) اليوم الاثنين إعادة أعلى مذيعيها أجرا "غاري لينيكر" لأداء مهام عمله، ما يضع على الأرجح حدا لخلاف حاد بين الطرفين كان قد اقترب من التحول إلى تمرد في الهيئة.

واضطرت "بي بي سي" لإلغاء معظم تغطياتها الرياضية السبت وأمس الأحد، بعدما رفض المذيعون والمحللون العمل تضامنا مع لينيكر الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا.

وتسبب قرار "بي بي سي" في إيقاف لينيكر بالتعرض لانتقادات من العاملين والمعارضة بداعي أن الهيئة المعروفة بحيادها في الجانب السياسي تعرضت لضغوط حكومية، قبل أن يتدخل ريشي سوناك رئيس الوزراء ويقول إنه يتمنى حل الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وتقدم لينيكر بالشكر للجميع على دعمهم بعد الإعلان عن عودته.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023

وكتب لينيكر على تويتر "أقدم برامج الرياضة على بي بي سي منذ حوالي 3 عقود، وأنا فخور جدا بالعمل مع أفضل وأكثر محطة إنصافا في العالم".

وأضاف في حديثه عن المهاجرين "تصوري الأخير.. مهما كانت صعوبة الأيام القليلة الماضية، فهي ببساطة لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب والبحث عن مكان بعيد تلجأ إليه. إنه لمن دواعي السعادة متابعة التعاطف من الكثير منكم مع محنتهم".

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

وكانت "بي بي سي" قررت إيقاف لينيكر بداعي مخالفة لوائح الحيادية بعدما قارن أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وسبق لمهاجم إنجلترا السابق لينيكر إيواء لاجئين في منزله، ويشتهر حاليا بأنه يقدم أحد أشهر البرامج الرياضية، حيث بدأ تقديم برنامج "مباراة اليوم" (ماتش أوف ذا داي) لتحليل وعرض لقطات من المباريات، عام 1999.

وقال تيم ديفي المدير العام للهيئة، الذي تولى منصبه في 2020، في بيان اليوم الاثنين إن لينيكر جزء مهم من "بي بي سي".

وأضاف "أتطلع إلى أن يقدم تغطيتنا مطلع الأسبوع المقبل".

وأكد ديفي أن لينيكر وافق على الالتزام باللوائح الحالية حتى يتم استكمال مراجعة لوائح التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر لينيكر دعمه لديفي اليوم وقال إنه يتولى "مهمة شبه مستحيلة بإبقاء الجميع في سعادة وخاصة في الجزء المتعلق بالحياد".

ولينيكر الذي لعب في صفوف ليستر وإيفرتون وتوتنهام هوتسبير وبرشلونة هو الأعلى أجرا في "بي بي سي"، إذ تقاضى أكثر من 1.3 مليون جنيه إسترليني في موسم 2021-2022.