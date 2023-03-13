ملك بلجيكا تحدث معه عن قراره.. هازارد: كيف أعود لمنتخب بلادي وأنا لا ألعب مع ريال مدريد

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد مصر على اعتزاله دوليا بعد أن أكد قراره بعدم ارتدائه مجددا قميص منتخب بلاده.

ولن يعود هازارد (32 عاما) -الذي قاد منتخب "الشياطين الحمر" في مونديال قطر 2022- عن قراره في المستقبل، ولن يكرر ما فعله سابقا كل من ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش وزين الدين زيدان، الذين عدلوا عن قرارهم الاعتزال دوليا.

وبرر هازارد قراره هذا -في حديث صحفي- بالقول "لا أرى نفسي، لا ألعب مع ريال مدريد ثم أنضم إلى منتخب بلادي وألعب مع الفريق، لن أعود إلى المنتخب، متأكد من قراري".

وأضاف "اتخذت قراري بالاعتزال دوليا على مضض.. كل الذين يتركون منتخبات بلادهم يشعرون بهذا.. وخاصة بالنسبة لتاريخي الشخصي مع المنتخب".

وتابع "هناك من اعتزلوا وما زالوا يلعبون في أنديتهم وأنا ألعب أقل بكثير".

اتصال الملك

كما كشف لاعب ريال مدريد -خلال المقابلة- أن ملك بلجيكا اتصل به للتحدث عن قراره.

وأضاف هازارد "اتصل بي الملك فيليب ولكن ما تحدثنا عنه يبقى بيننا".

وأشار إلى أنه "في كرة القدم، لا يجب أن تقول لا على شيء أبدًا، لكن لدي الكثير من الأشياء الأخرى لأفعلها..على سبيل المثال، أريد قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي".

وأوضح "لا أرى نفسي أتراجع عن قراري، إنها ليست مجرد نزوة.. بدأت أفكر في الأمر بعد بطولة اليورو. في ذلك الوقت، عملت كثيرا وتعرضت للإصابة ولم أستطع اللعب ضد إيطاليا".

وختم "توني كروس (زميله في ريال مدريد) تقاعد من المنتخب الألماني قبل عامين، وأخبرني أنه عندما يكون لاعبون آخرون مع المنتخب الوطني يمكنه الاستمتاع بوقته مع أطفاله".

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن هازارد، الذي أصبح أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد، ليست لديه أي نية لمغادرة الفريق الصيف المقبل.

وأضافت أنه مع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في خروج اللاعب أو حتى إنهاء عقده، فإن هازارد وعائلته مرتاحون جدا في العاصمة الإسبانية.

وتلقى الدولي البلجيكي عرضا مغريا من أحد الأندية في الدوري الأميركي للمحترفين، لكنه أجّل النظر فيه حتى صيف عام 2024، حسب الصحيفة.

وتعرّض هازارد لعدد من الإصابات أثرت على ظهوره بالشكل المطلوب في ريال مدريد، لكن في الفترة الأخيرة فإن اللاعب سقط من خيارات أنشيلوتي في قرار تقني وفني واضح، حسب صحيفة سبورت.

وما يدلل على أن أنشيلوتي لا يعتمد على هازارد هذا الموسم (2022-2023) هو الدفع به في 3 مباريات فقط، في الجولتين الأولى والثانية ضد ألميريا وسيلتا فيغو (32 و7 دقائق على التوالي)، وفي السادسة أمام ريال مايوركا (59 دقيقة).