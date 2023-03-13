لاعبون للبيع.. تشلسي يفتح بابه لرحيل 12 لاعبا

لا يزال تشلسي أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الانتقالات. فالنادي اللندني استثمر بكثافة في عهد المالك الجديد تود بوهلي من خلال تعاقدات بأموال ضخمة؛ لكنه عانى لبيع اللاعبين في الميركاتو الشتوي، وسيؤدي هذا حتما إلى إجبار النادي على بيع اللاعبين هذا الصيف.

ووفقا لما أوردته صحيفة "أتلاتيك" (The Athletic) يمكن أن يبيع "البلوز" أكثر من 12 لاعبا الصيف المقبل.

وقد ينتهي الأمر بعدد من اللاعبين بمغادرة "ستامفورد بريدج" وتفكر بعض الأندية الكبرى في اتخاذ خطوات. فمانشستر سيتي مهتم بالظهير بن تشيلويل ويراقب أيضا مايسون ماونت المطلوب من مانشستر يونايتد وليفربول.

مستقبل بوليسيتش بمهب الريح

نجمان سابقان في الليغا هما ماتيو كوفاسيتش وبيير إيمريك أوباميانغ مدرجان في القائمة إلى جانب الدولي الأميركي كريستيان بوليسيتش ولاعب الوسط روبن لوفتوس تشيك.

وسيكون الكرواتي كوفاسيتش والذي منح شارة القيادة في المباراتين الماضيتين أحد أبرز الراحلين عن الفريق وسيكون على رادار عدد من الأندية. وقد يكون هذا الصيف هو الوقت المناسب لبوليسيتش للذهاب واستعادة مستواه في مكان آخر بعد فترة محبطة مع تشلسي بسبب الإصابات وتراجع مستواه. وسبق له أن ارتبط مع فرق أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

وقد يكون قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا الذي كان على وشك المغادرة إلى برشلونة الصيف الماضي على قائمة الراحلين، إضافة إلى كونور غالاغر وحكيم زياش.

ووفق "الأتلاتيك" فإن تشلسي مستعد لبيع لاعبين وصلوا مؤخرا لتعزيز خط هجوم النادي، وهما كاي هافرتز ورحيم سترلينغ. ويكافح الأخير لإحداث التأثير المتوقع في "ستامفورد بريدج" على الرغم من أن وكيل أعماله يقول إنه يريد البقاء في النادي.

أكثر من 600 مليون يورو في الإنفاق

وتحت قيادة بوهلي، أنفق تشلسي ما يصل إلى 611 مليون يورو. وهذا الاستثمار الجاد في عدد كبير من اللاعبين يفرض الآن هذه المبيعات المستقبلية.

وتعاقد رجل الأعمال الأميركي بوهلي مع المدرب غراهام بوتر بديلا للألماني توماس توخيل وأبرز المنضمين للفريق هم:

إنزو فرنانديز (121 مليون يورو).

ويسلي فوفانا (80 مليون يورو).

ميخايلو مودريك (70 مليون يورو).

مارك كوكوريلا (65 مليون يورو).

ولم يترجم هذا الاستثمار إلى نتائج فورية أيضا، إذ وصل تشلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، ويحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز السادس.