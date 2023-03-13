شاهد- الملعب تحول إلى ساحة حرب.. نهاية مجنونة للمباراة الختامية لبطولة لبنان لكرة القدم بين العهد والأنصار

ألغيت مباراة فريقي العهد مع الأنصار في ختام الدوري اللبناني لكرة القدم بعد وصول المباراة إلى الدقيقة 99 إثر اشتباك لاعبي الفريقين ووقوع أعمال شغب من المشجعين وتدخل الشرطة، في نهاية مجنونة للمباراة والبطولة أمس الأحد، وخلفت الأحداث ردودا غاضبة ومستنكرة.

وأدرك الأنصار التعادل 2-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد ذلك بدقيقتين سجل الأسكتلندي لي إروين الهدف الثالث للعهد من ركلة حرة في نتيجة كافية لحصد اللقب.

واستمر اللعب لثلاث دقائق أخرى، قبل أن يحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين عقب تدخل عنيف، ثم اقتحم مشجعون أرض الملعب بعد تحطيم الحاجز الحديدي والمقاعد وإلقائها نحو أرض الملعب، مع تدخل العديد من أفراد الشرطة، لتتوقف المباراة في الدقيقة 99. وكان الحكم احتسب 16 دقيقة من الوقت بدل الضائع بسبب توقف طويل سابق.

وأعلن العهد في حسابه على فيسبوك تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه، لكنه قال "لا احتفالات في ملعب العهد الليلة".

ولم يعلق الاتحاد اللبناني بعد على الأحداث، وتوقفت متابعته لأحداث المباراة في حسابه على تويتر بعد تعادل الفريقين 1-1.

وأبدى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أسفه لخروج بعض الجماهير عن الروح الرياضية ولجوئها إلى العنف والشغب، ودعا الاتحاد اللبناني للتعامل وفقا للقوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حدث.

وأسف كلاس في الوقت عينه لخروج بعض الجمهور عن الروح الرياضية ولجوئهم الى العنف والشغب وسيلة للتعبير داعياً الاتحاد اللبناني لكرة القدم للتعامل وفق القوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حصل.

3/3 — Georges Kallas جورج كلاس (@KallasDr) March 12, 2023

وكتب عضو مجلس النواب اللبناني هاكوب ترزيان على تويتر "عدم تطبيق القانون نتيجته كما حصل في ملعب فؤاد شهاب، مباراة ملاكمة".

مجرد ما يتم تطبيق القوانين المرعية الإجراء بالاتحادات بصرامة ومن دون تمييز وحل الأمور بطريقة "بسيطة ومعليش وشوفيا ومسحها بدقني" نتيجتها متل ما صار بملعب فؤاد شهاب مباراة ملاكمة وتوابعها.#معاً#أنا_مواطن#معاً_نُكمل_ولا_نستكين — hagop terzian – هاكوب ترزيان – Յակոբ Թերզեան (@terzianhagop) March 12, 2023

وكتب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب سيمون أبي رميا على تويتر "المطلوب اعتقال المشاغبين واتخاذ أقسى العقوبات. تحية لقوى الأمن".

ما يحصل في ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونية من اعمال عنف يؤكد صوابية ما قامت به لجنة الشباب والرياضة النيابية الاسبوع الماضي من دق لناقوس الخطر وطلب قيام لجنة تنسيق بين الاتحادات والاجهزة الامنية لمنع هذه الاعمال.

المطلوب اعتقال المشاغبين واتخاذ اقصى العقوبات.

تحية لقوى الامن.

كفى! pic.twitter.com/9AvbDgEEeo — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) March 12, 2023

أحداث مثيرة

ودخل العهد المباراة وهو يملك 33 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن النجمة، وكان يكفيه التعادل لحصد اللقب بفارق الأهداف.

ولم يكن أمام الأنصار أي بديل عن الفوز مع احتلاله المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد خسارته أمام النجمة في الجولة السابقة.

وحرم الحكم العماني خالد الشقصي الأنصار من هدف التعادل بشكل مثير للجدل، عندما احتسب خطأ وأطلق الصفارة قبل تسديد الكرة نحو المرمى بلحظات، ولم يمنح الفريق الفرصة لمواصلة اللعب.

وتوقفت المباراة حوالي 15 دقيقة وسط غضب من المشجعين وقبل استكمالها وخوض دقائق مجنونة في اللحظات الأخيرة.

وأدرك حسن معتوق التعادل للأنصار من ركلة جزاء في الدقيقة 84، لكن العهد استعاد التقدم في الدقيقة 88 عن طريق محمد ناصر.

معيب تحويل مباراة رياضية الى ساحة حرب في مباراة #العهد_الانصار!

في آخر اجتماعات لجنة الشباب والرياضة، ناقشنا هذه المشاكل وطالبنا تشكيل لجنة تنسيق بين القوى الأمنية والإداريين في الملاعب لتفادي الشغب؛ سنتابع معاقبة المرتكبين…

لكن مهما فعلنا…القصة قصة ثقافة، تربية وتنشئة رياضية! pic.twitter.com/7vJY5WTEPw — Elias Hankach (@EliasHankach) March 12, 2023

ومرة أخرى عاد معتوق ليحافظ على آمال الأنصار في اللقب عندما أدرك التعادل في الدقيقة 94، قبل أن يسجل إروين الهدف الثالث للعهد من ركلة حرة أبدلت اتجاهها.

وحضر الجيش في محيط الملعب إثر المشاكل التي انتقلت من داخل الملعب إلى خارجه.

وبالتزامن، أعلن عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ناصر عدرة عن تعليق مشاركته في اللجنة التنفيذية، مطالبا الاتحاد اللبناني لكرة القدم بفتح تحقيق مع حكام هذه المباريات، لمنع حدوث مثل هذه الأخطاء التحكيمية على حساب كرة القدم اللبنانية وأنديتها.

بدوره أعلن مدير العلاقات العامة في الاتحاد اللبناني للعبة محمود أبو النجا، استقالته من الاتحاد بعد أحداث مباراة العهد والأنصار.

إشكال خلال المباراة النهائيّة لبطولة لبنان لكرة القدم بين العهد والأنصار أدّى إلى توقّف المباراة للمرّة الثانية pic.twitter.com/uKlEMTEY5E — Beirut News Center (@BeirutNc) March 12, 2023

عادةً بالرياضة في ربح وفي خسارة بس عنّا كل فريق بدو يكون هو الربحان دايماً وإلّا هيك بصير 👇👇👇👇👇 #العهد_الانصار pic.twitter.com/a890oKzkT6 — Georgette (@GeorgetteSarkis) March 12, 2023

نهائي بطولة الفوتبول بين العهد والأنصار حوّلو بعض الجمهور لمباراة شغب وتكسير، والضحية مجمّع فؤاد شهاب.

الرياضة أخلاق وروح رياضية قدّ ما هي تنافس وفوز، وهيك مشهد مش مسموح انو يصير! على إتحاد كرة القدم فرض عقوبات بحق كل مين خرّب. pic.twitter.com/EdzGU415Xl — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) March 12, 2023

تحكيم مباراة #العهد_الانصار أقل من المستوى بكثير ، ومن الضروري التحقيق في تحكيم المباراة …

ما حصل غير مبرّر لكن الشغب في كرة القدم يحصل في كل دول العالم …. — Tammam_el_ali (@tammam_ali1) March 13, 2023

ما يحصل في ملعب فؤاد شهاب خلال مباراة #الأنصار و #العهد معيب جدا في حقنا جميعا كلبنانيين

وباب من أبواب الفتنة وزيادة التوترات في الشارع

وحقيقة #لبنان لا يحتمل مثل هذه الشعارات والاستفزازات التي لا تمت للرياضة و لا لكرة القدم بصلة

أعاذنا الله من الفتن وأهلها — د. حسن مرعب (@DrHassanMoraib) March 12, 2023