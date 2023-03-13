شاهد.. أحمد عيد لاعب إنبي يبرر هتافه مع مشجعي الزمالك

أظهرت لقطات تلفزيونية أحمد عيد -لاعب الزمالك المعار إلى إنبي- وهو يردد الهتاف مع مشجعي ناديه الأصلي خلال مباراة بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وأكد اللاعب الشاب أنه فعل ذلك "دون قصد".

وكرر عيد كلمات الهتاف مع مشجعي الزمالك في أثناء فترة الإحماء، وذلك قبل أن يشارك في الشوط الثاني (الدقيقة 79)، ويفوز إنبي 2-صفر على الزمالك حامل اللقب في "ستاد القاهرة" الأحد الماضي.

وكان إنبي متقدما 2-صفر عند مشاركة عيد، ولم تتغير النتيجة بعد مشاركة عيد الذي تلقى بطاقة صفراء بعد المشاركة بـ10 دقائق بسبب الاحتجاج على الحكم المساعد.

وقال عيد لمحطة "أون تايم سبورتس" التلفزيونية "من وأنا صغير (منذ صغري)، أروح (أذهب إلى) النادي أسمع هتاف جمهور الزمالك، غنيت غصبا عني (دون قصد)، وأنا أغني معهم على طول، وأكيد غصبا عني، وأثناء وقوفي غنيت".

تجسيد للأنتماء أحمد عيد بيدرب مع أنبي لكن الزمالك ف القلب والروح🏹♥️

ورغم كده نزل لعب برجولة مع أنبي👏👏

وأشباه اللعيبة اللي عندنا مش مقدرين قيمة التيشيرت اللي لابسينه للأسف pic.twitter.com/IO1bcGwqYY — 👑 نــداء 🇦🇹🇻🇨 (@Nedaa_Zamalek) March 13, 2023

وأضاف اللاعب (22 عاما) "غنيت لأني أحب جمهور الزمالك، لكن في الملعب ألعب للفريق الذي أمثله، لأني لو أديت بشكل جيد، سأعود لبيتي مجددا، وهو نادي الزمالك".

وتابع الظهير الأيمن "لكن خارج الملعب، أنا زملكاوي، وأحب الزمالك ولازم أغني مع جمهور الزمالك، ولازم أكون في الزمالك".

💥💥💥أحمد عيد لاعب إنبي المعار من الزمالك يتحدث عن فوز فريقه بالمباراة.. وغنائه مع جماهير الزمالك قبل نزوله 🏹🏹#ملعب_ONTime pic.twitter.com/RECKa5PYh1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 12, 2023

وابتعد إنبي عن منطقة الهبوط بفارق 4 نقاط، بعدما حقق فوزه الأول في 4 مباريات، وأصبح رصيده 20 نقطة في المركز 13.

ومُني الزمالك بخسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر الذي خاض 18 مباراة. ويأتي فريق فيوتشر في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.