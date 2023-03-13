بعد رفض محكمة إسبانية تسجيله في الفريق الأول.. هل يرحل غافي مجانا عن برشلونة في الصيف؟

نجحت الرابطة الإسبانية لكرة القدم -حتى الآن- في منع برشلونة من تسجيل نجمه الواعد غافي في الفريق الأول والذي مدد عقده العام الماضي مع الفريق الكتالوني حتى عام 2026.

وقبلت المحكمة التجارية في برشلونة -وفق وسائل إعلام إسبانية- طعن الرابطة الإسبانية بخصوص تسجيل العقد الجديد للاعب، وبالتالي لن يعتمد تسجيل النجم الشاب في الفترة القادمة، واعتبرت الرابطة أن البرسا خرق قوانين اللعب المالي النظيف بالعقد الجديد وطالبت بعدم اعتماده.

ولن يُسجل صاحب الرقم "6" ضمن لاعبي الفريق الأول في المرحلة القادمة، بل سيكون ضمن عناصر الفريق الرديف التي يمكنها المشاركة مع الفريق الأول، في انتظار تحركات برشلونة من أجل تسجيل العقد الجديد، وسيكون اللاعب قادرا على المشاركة في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد الأحد القادم.

وهذا يعني أن غافي يستطيع الرحيل مجانا عن البلوغرانا لأن عقده القديم ينتهي الصيف المقبل وعلى برشلونة الآن أن يتخلى عن لاعبين ويخفض فاتورة الرواتب حتى يستطيع تسجيل الشاب الواعد في الفريق والالتزام بسقف الليغا للرواتب.

ورفضت المحكمة تسجيل العقد الجديد، بسبب خطأ تقني يتعلق بموعد تسجيله الذي جاء بعد الفترة المحددة لتسجيل اللاعبين.

ويرفض "البرسا" مزاعم رابطة الليغا ويؤكد أنه قدم العقد الجديد في الوقت المحدد، وأوضح أن الإجراءات الاحترازية لا يمكن رفعها حتى صدور القرار النهائي وهذا لن يحدث طالما لدى برشلونة الفرصة للطعن ضد القرار.