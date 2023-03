خاض 336 مباراة بإسبانيا دون بطاقة حمراء مباشرة.. طرد كاسيميرو للمرة الثانية في أول موسم مع مانشستر يونايتد

نال البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، البطاقة الحمراء المباشرة الثانية منذ وصوله إلى الفريق في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشهر الحكم أنتوني تايلور البطاقة الحمراء في وجه كاسيميرو في الدقيقة 34 من عمر مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ساوثهامبتون يوم الأحد، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو "فار" (VAR)، عقب تدخله الخشن بحق قدم تشارلي ألكاراز لاعب الفريق الزائر.

وتُعد هذه البطاقة هي الحمراء المباشرة الثانية لكاسيميرو في 19 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي 37 مباراة ككل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (daily mail) البريطانية، أن هذا الأمر لم يحدث مع كاسيميرو طيلة عقد كامل مع ريال مدريد.

Casemiro was brought to tears after receiving his red card 🥺 pic.twitter.com/cWiZbCBA7o

— GOAL (@goal) March 12, 2023