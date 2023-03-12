خاض 336 مباراة بإسبانيا دون بطاقة حمراء مباشرة.. طرد كاسيميرو للمرة الثانية في أول موسم مع مانشستر يونايتد

نال البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، البطاقة الحمراء المباشرة الثانية منذ وصوله إلى الفريق في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشهر الحكم أنتوني تايلور البطاقة الحمراء في وجه كاسيميرو في الدقيقة 34 من عمر مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ساوثهامبتون يوم الأحد، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو "فار" (VAR)، عقب تدخله الخشن بحق قدم تشارلي ألكاراز لاعب الفريق الزائر.

وتُعد هذه البطاقة هي الحمراء المباشرة الثانية لكاسيميرو في 19 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي 37 مباراة ككل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (daily mail) البريطانية، أن هذا الأمر لم يحدث مع كاسيميرو طيلة عقد كامل مع ريال مدريد.

Casemiro was brought to tears after receiving his red card 🥺 pic.twitter.com/cWiZbCBA7o — GOAL (@goal) March 12, 2023

وعلى الرغم من أسلوب لعبه المعروف بالاندفاع والالتحام القوي، فإن كاسيميرو لم يُطرد بشكل مباشر مطلقا طوال مسيرته مع ريال مدريد خلال 336 مباراة، في حين طُرد مرتين بعد الحصول على بطاقتين صفراوين، الأولى أمام بلد الوليد في عام 2019، والثانية في 2021 أمام الغريم برشلونة.

وتقول الصحيفة إن اللاعب البرازيلي (31 عاما) لم يعتد على الخروج مطرودا من المباريات بالحمراء المباشرة مع ريال مدريد، غير أن ذلك تغيّر تماما في إنجلترا.

ونال كاسيميرو البطاقة الحمراء الأولى في الرابع من فبراير/شباط الماضي في مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، عندما أمسك برقبة ويل هيوز، لقطة اُستدعي من أجلها الحكم أندريه مارينر لمراجعتها عبر "الفار"، ثم قرر على إثرها طرد اللاعب البرازيلي.

ويواجه كاسيميرو عقوبة الإيقاف 4 مباريات لحصوله على البطاقة الحمراء للمرة الثانية بشكل مباشر، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" (skysports) البريطانية.

بالتالي سيُحرم مانشستر يونايتد من خدمات كاسيميرو في المباراة المقبلة ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقررة يوم الأحد 19 مارس/آذار الجاري في الدور ربع النهائي.

وسيمتد غياب الدولي البرازيلي عن "الشياطين الحمر" ضد نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وإيفرتون على التوالي في الدوري الإنجليزي، على أن يعود ضد نوتنغهام فورست يوم 15 أبريل/نيسان المقبل في الجولة الـ31.

وأكمل مانشستر يونايتد مباراته ضد ساوثهامبتون بعشرة لاعبين طوال 56 دقيقة بخلاف الوقت بدل الضائع، نجح خلالها الفريق بالخروج بأقل الأضرار، وهو التعادل السلبي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 50، عزّز بها مركزه الثالث في جدول الترتيب، بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر، علما بأن "للشياطين الحمر" مباراة مؤجلة.