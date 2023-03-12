اللصوص استولوا على أموال ومجوهرات.. سرقة فيلا محمد صلاح قبل أسبوع من وصوله إلى مصر

تعرضت فيلا قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في القاهرة للسرقة من قبل لصوص تمكنوا من الدخول إليها، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، بعد التحفظ على كاميرات المراقبة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تعمل على كشف ملابسات سرقة الفيلا الواقعة في منطقة التجمع الأول، ومعرفة المفقودات بعدما تم الإبلاغ عن السرقة.

وأضافت أن الواقعة بدأت ببلاغ من ابن خال محمد صلاح يفيد بأنه أثناء مروره على الفيلا وجد أن إحدى النوافذ فيها مفتوحة فشك في الأمر وأحضر مفاتيح الفيلا ودخل إليها فوجد أن هناك بعثرة في محتوياتها، وسرقة بعضها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية المصرية على كاميرات المراقبة في محيط الفيلا وجرى سماع أقوال الجيران وحارس الموقع من أجل سرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة.

بعد سرقتها:

مباحث القاهرة تفحص فيلا #محمد_صلاح بالتجمع الأول للمزيد من التفاصيل:https://t.co/6qP1fLtSVu pic.twitter.com/J6WUyoNI04 — الأهرام AlAhram (@AlAhram) March 12, 2023

ووفق الصحيفة فإن معاينة رجال المباحث لفيلا محمد صلاح المسروقة بمنطقة التجمع الأول، أظهرت أن اللصوص سرقوا أموالا ومجوهرات.

وشارك محمد صلاح أمس في مباراة فريقه ليفربول ضد بورنموث في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها "الريدز" بهدف بدون رد، وشهدت إهدار النجم المصري ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يصل صلاح إلى القاهرة الأسبوع المقبل للمشاركة في معسكر إعدادي لمنتخب مصر، يبدأ في 20 مارس/ آذار الحالي، استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا المقررة نهائياتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

واستهلت مصر التصفيات بفوز صعب على ضيفتها غينيا 1-0، وخسرت أمام مضيفتها إثيوبيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية، والأمر ذاته بالنسبة إلى مالاوي التي تغلبت على ضيفتها إثيوبيا 2-1 في الجولة الأولى، وخسرت أمام مضيفتها غينيا 0-1 في الثانية.