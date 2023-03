مغربي اختار تمثيل إسبانيا في الفئات السنية.. الأمين جمال جوهرة برشلونة يستعين بأشهر وكيل لاعبين في العالم

سيكون برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، مجبرا على التعامل مع وكيل أعمال آخر، عند التفاوض مع الشاب أمين جمال، ذي الأصول المغربية، لتوقيع عقد جديد.

وقالت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية إن جمال (15 عاما)، والذي يُنظر إليه على أنه الموهبة الأبرز في أكاديمية برشلونة (لاماسيا) اتفق مع البرتغالي خورخي مينديز لإدارة أعماله.

وأشارت الصحيفة إلى أن مينديز -الوكيل السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو- هو من سيدير مفاوضات التجديد بين برشلونة واللاعب الذي يرشحه البعض ليكون خليفة الأسطورة ليونيل ميسي.

ولا يُعد مينديز غريبا على برشلونة، إذ يتكفل البرتغالي حاليا بإدارة أعمال أنسو فاتي وأليخاندرو بالدي، لاعبي "البلوغرانا"، ونيكو غونزاليس، متوسط ميدان "البارسا" المُعار إلى فالنسيا، بالإضافة إلى لاعبين مشهورين مثل الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز وكيلور نافاس وماركو أسينسيو، وأيضا مواطنه جوزيه مورينيو، مدرب روما.

وأنهى جمال تعامله مع إيفان دي لا بينيا، وكيله السابق، الذي يمثّل أيضا اثنين من لاعبي برشلونة الحاليين، وهما غافي وإريك غارسيا.

وسيبلغ جمال عامه الـ16 في يوليو/تموز 2023، وعليه فإنه سيكون بإمكانه بحكم القانون، التوقيع على أول عقد احترافي.

ويُعد الأمين جمال أحد لاعبي فريق برشلونة تحت 19 عاما، وظهر في تدريبات الفريق الأول عدة مرات، بطلب من تشافي هيرنانديز، مدرب "البلوغرانا"، الذي يرى فيه مستقبل الفريق الكتالوني.

ووصفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية جمال بأنه كنز كروي جديد في برشلونة، وهناك من شبّهه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة "البارسا" السابقة، ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

ويتميز جمال، الذي يتدرب حاليا مع المدرب أوسكار لوبيز، بقدرته الكبيرة على المراوغة، بالإضافة إلى حسه التهديفي العالي أمام المرمى، فضلا عن إمكانياته للعب في أكثر من مركز، سواء على اليمين أو كمهاجم رئيسي، أو خلف المهاجمين.

