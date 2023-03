"قاعدة الرحمة".. سباعية ليفربول ضد مانشستر يونايتد تدفع الفيفا لدراسة قانون جديد

دفعت الهزيمة الثقيلة التي تكبدها مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليفربول مؤخرا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى التفكير بدراسة قانون جديد قد يتم إقراره في النهاية.

وسقط مانشستر يونايتد بطريقة صادمة على أرضية ملعب "أنفيلد" بسباعية نظيفة الأحد الماضي في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب أندي مادلي حكم تلك القمة، 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع رغم تسجيل 6 أهداف وإجراء 10 تغييرات للفريقين في الشوط الثاني.

🗣️ “Maybe in the future we may consider to say in the laws of the game that additional time is not to be given.”

FIFA’s Chief Referee Pierluigi Collina has suggested that one sided matches could scrap added time in the game such as the Liverpool 7-0 win over Manchester United. pic.twitter.com/fRbTjzooCA

— Football Daily (@footballdaily) March 10, 2023