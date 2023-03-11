"قاعدة الرحمة".. سباعية ليفربول ضد مانشستر يونايتد تدفع الفيفا لدراسة قانون جديد

دفعت الهزيمة الثقيلة التي تكبدها مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليفربول مؤخرا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى التفكير بدراسة قانون جديد قد يتم إقراره في النهاية.

وسقط مانشستر يونايتد بطريقة صادمة على أرضية ملعب "أنفيلد" بسباعية نظيفة الأحد الماضي في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب أندي مادلي حكم تلك القمة، 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع رغم تسجيل 6 أهداف وإجراء 10 تغييرات للفريقين في الشوط الثاني.

🗣️ “Maybe in the future we may consider to say in the laws of the game that additional time is not to be given.” FIFA’s Chief Referee Pierluigi Collina has suggested that one sided matches could scrap added time in the game such as the Liverpool 7-0 win over Manchester United. pic.twitter.com/fRbTjzooCA — Football Daily (@footballdaily) March 10, 2023

ويرى الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في "فيفا"، أنه كان على الحكم لعب الوقت بدل الضائع كاملا بدلا من الدقائق الأربع المحتسبة فقط.

وتكرر الأمر في مباراة برايتون وويست هام يونايتد في الجولة ذاتها من "البريميرليغ"، إذ أنهى الحكم المباراة بدون أن يحتسب الوقت بدل الضائع كاملا بعد تقدم الأول على الثاني بنتيجة 4-0.

ونقل موقع "غيف مي سبور" (Give Me Sport) البريطاني أنه "في الأسبوع الأخير، أقيمت 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تجاوزت 4 مباريات منها 100 دقيقة".

وأضاف "كان يجب أن يكون الوقت البديل أطول في اثنتين، ربما قرر الحكام عدم منح الوقت الإضافي بدقة".

وأوضح كولينا "يمكنني تفهم ذلك عندما تكون النتيجة 7-0، ولكن إذا كانت لوائح المسابقة تنص على الاحتكام لفارق الأهداف فحينها الهدف الواحد قد يُحدث فرقا".

لكن كولينا اعترف في وقت لاحق أن "فيفا" سيدرس فرض "قاعدة الرحمة" ويتم اللجوء إليه في المباريات التي تشهد تقدم أحد الفرق على أخرى بنتيجة كبيرة.

وقال كولينا "ربما في المستقبل قد نفكر في عدم احتساب الوقت بدل الضائع بدقة، إذا كانت النتيجة كبيرة جدا، وهذا سيكون في قوانين اللعبة".

A day to remember. We think you might enjoy these, Reds…😁 pic.twitter.com/ZqNYPMWTuI — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

وبيّن أن "الأمر قد يكون منطقيا، لكنه لن يكون كذلك لو أثّر على فريق معين، ففي مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم كان الأول متقدما 6-0 ومُنحت 8 دقائق من الوقت الإضافي".

وتابع "سجلت إسبانيا هدفا سابعا، وكان هذا الهدف من الممكن أن يكلّف إسبانيا أو كوستاريكا التأهل إلى الدور الثاني أو مغادرة البطولة، أو حتى التأثير على ترتيب المجموعة".