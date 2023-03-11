فيديو مذهل لسقف ملعب "سانتياغو برنابيو".. ريال مدريد أوشك على الانتهاء من معقله الجديد

يقترب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني من إنهاء العمل في سقف ملعبه "سانتياغو برنابيو"، والذي يعطي الملعب شكلا مذهلا.

وتأمل إدارة ريال مدريد أن يكون الملعب جاهزا بشكله الجديد بالكامل بدءا من مباريات الموسم الكروي المقبل 2024/2023.

وسيكون الملعب متعدد الأغراض، إضافة إلى أنه لن يجد أي مشكلة في استضافة أكبر وأقوى مباريات كرة القدم وعلى أعلى مستوى.

ونشر أحد الحسابات الإسبانية عبر موقع تويتر مقطع فيديو لسقف الملعب الذي يوشك على الانتهاء.

⚠️ Así luce la espectacular cubierta retráctil del Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/3ggnOCRsaE — Fanáticos RMCF 🟣 (@Fanaticos_RMCF) March 9, 2023

وأظهر الفيديو إتمام عملية تثبيت الشرائح التي ستجعل من الممكن إغلاق الملعب بالكامل، وبالتالي ضمان الاستمتاع بأجواء المباراة بعيدا عن تقلبات الطقس.

وذكر موقع "بلانيتا ريال مدريد" (Planeta Real Madrid) أن النادي يضع حاليا اللمسات الأخيرة من أجل إنهاء العمل بسقف الملعب.

وأكد أن ريال مدريد واثق من قدرته على الوفاء بالمواعيد النهائية لإنجاز التحديثات على الملعب، مضيفا أن كل شيء يسير على الطريق الصحيح.

وفي ما يتعلق بالسقف فإن لوحة النتائج ستظهر فيه بزاوية 360 درجة، وهو مصمم على أحدث طراز على اعتبار أنه الأول من نوعه في إسبانيا.

من جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد ترك أي شيء للصدفة في ما يتعلق ببناء وتشغيل نظام التدفئة في الملعب.

وأوضحت أن "الميرينغي" جهز أرضية الملعب بتقنية تحافظ على العشب عند استخدام الأرضية لأغراض أخرى غير كرة القدم.

ومن أجل هذه الغاية يقترب ريال مدريد من تجهيز مختبر بدأ العمل على بنائه على مساحة 900 متر مربع من المجمع الرياضي "فالديبيباس" (Valdebebas).

ومن شأن ذلك أن يجعل العشب جاهزا للتعامل مع أي فعالية أو مناسبة رياضية وغيرها تقام على أرضية الملعب.