شاهد- صلاح أهدر ركلة جزاء.. بورنموث يصعق ليفربول في البريميرليغ
حقق بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه ليفربول بهدف نظيف اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل فيليب بيلينغ هدف المباراة الوحيد لبورنموث في الدقيقة الـ28.
⚽️🥅 على عكس التوقعات .. بورنموث يفاجئ ليفربول ويفتتح التسجيل#الدوري_الإنكليزي | #بورنموث_ليفربول#PremierLeague | #BOULIV pic.twitter.com/OuwiH3sJ5q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2023
وفي الدقيقة الـ69 أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء بعد أن أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى، وهي الأولى التي يهدرها في البريميرليغ هذا الموسم.
🚨🚨🚨🚨🚨 تنفيذ محمد صلاح لـ ضربة الجزاء الضائعة! ❌
pic.twitter.com/bzZtdymMxf
— الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) March 11, 2023
وأهدر ليفربول فرصة الاقتراب من المركز الرابع، بعدما تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع.
على الجانب الآخر رفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ16.