رياضة

شاهد- صلاح أهدر ركلة جزاء.. بورنموث يصعق ليفربول في البريميرليغ

AFC Bournemouth v Liverpool FC - Premier League
صلاح أهدر ركلة الجزاء الأولى له هذا الموسم في البريميرليغ بقميص ليفربول (رويترز)
11/3/2023

حقق بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه ليفربول بهدف نظيف اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فيليب بيلينغ هدف المباراة الوحيد لبورنموث في الدقيقة الـ28.

وفي الدقيقة الـ69 أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء بعد أن أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى، وهي الأولى التي يهدرها في البريميرليغ هذا الموسم.

وأهدر ليفربول فرصة الاقتراب من المركز الرابع، بعدما تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر رفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ16.

المصدر : وكالات