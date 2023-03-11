شاهد- صلاح أهدر ركلة جزاء.. بورنموث يصعق ليفربول في البريميرليغ

حقق بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه ليفربول بهدف نظيف اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فيليب بيلينغ هدف المباراة الوحيد لبورنموث في الدقيقة الـ28.

وفي الدقيقة الـ69 أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء بعد أن أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى، وهي الأولى التي يهدرها في البريميرليغ هذا الموسم.

🚨🚨🚨🚨🚨 تنفيذ محمد صلاح لـ ضربة الجزاء الضائعة! ❌

pic.twitter.com/bzZtdymMxf — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) March 11, 2023

وأهدر ليفربول فرصة الاقتراب من المركز الرابع، بعدما تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر رفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ16.