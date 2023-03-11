سجل أكثر من ثلث أهداف فريقه في البريميرليغ.. هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على كريستال بالاس

فاز مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف -اليوم السبت- ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وسجل إيرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد لسيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع "الإعصار" النرويجي أهدافه إلى 28، بما يزيد على ثُلث أهداف "السيتيزنز" في البريميرليغ إذ سجل الفريق 67 هدفا حتى الآن.

ورفع سيتي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب غدا الأحد مع مضيفه فولهام.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، استعاد توتنهام توازنه بعد فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست 3-1، كما فاز تشلسي على مضيفه ليستر سيتي 3-1، وإيفرتون على ضيفه برينتفورد بهدف نظيف، في حين تعادل ليدز يونايتد وضيفه برايتون 2-2.