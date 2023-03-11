رياضة

خسر بخماسية من صن داونز.. الأهلي على أعتاب الخروج من دوري أبطال أفريقيا

Al Ahly v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup Morocco 2022
حسابات تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا تعقدت (غيتي)
11/3/2023

أصبح الأهلي المصري قاب قوسين من الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته 2-5 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت.

وتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المجموعة الثانية، متأخرا بـ6 نقاط عن صن داونز المتصدر الذي حسم تأهله إلى ربع النهائي.

وسيضمن الهلال السوادني (ثاني الترتيب بـ9 نقاط) التأهل في حال فوزه على صن داونز في الجولة المقبلة، عندما يحل الأهلي ضيفا على كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب بدون رصيد.

واحتاج صن داونز إلى 4 دقائق فقط ليفتتح التسجيل عبر مارسيلو أليندي، لكن الأهلي أدرك التعادل بأقدام محمد شريف (الدقيقة 13).

وأعاد ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 24.

وسجل توبوهو موكوينا الهدف الثالث للبلوز قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأحيا بيرسي تاو آمال الأهلي بتقليص الفارق في الدقيقة 61.

لكن بيتر شالوليلي أعاد ذكريات الفوز التاريخي على الأهلي 5-صفر أبريل/نيسان 2019 بهدفين في آخر 18 دقيقة، إذ جعل النتيجة 4-2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع الأهلي في الدقيقة 72، ثم اختتم شالوليلي أهداف صن داونز قبل دقيقتين من النهاية.

وأصبح الأهلي في حاجة إلى الفوز في المباراتين المقبلتين أمام كوتون في الكاميرون والهلال في القاهرة، مع عدم خسارة صن داونز أمام الهلال في السودان، لكي يملك الفريق المصري فرصة في التأهل لدور الثمانية.

المصدر : وكالات