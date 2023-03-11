خسر بخماسية من صن داونز.. الأهلي على أعتاب الخروج من دوري أبطال أفريقيا

أصبح الأهلي المصري قاب قوسين من الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته 2-5 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت.

وتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المجموعة الثانية، متأخرا بـ6 نقاط عن صن داونز المتصدر الذي حسم تأهله إلى ربع النهائي.

وسيضمن الهلال السوادني (ثاني الترتيب بـ9 نقاط) التأهل في حال فوزه على صن داونز في الجولة المقبلة، عندما يحل الأهلي ضيفا على كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب بدون رصيد.

واحتاج صن داونز إلى 4 دقائق فقط ليفتتح التسجيل عبر مارسيلو أليندي، لكن الأهلي أدرك التعادل بأقدام محمد شريف (الدقيقة 13).

⚽️🔥 تيبوهو موكيانا يطلق تصويبة بعيدة المدى تسكن شباك الأهلي والشناوي يكتفي بمشاهدتها#صنداونز_الأهلي | #دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/2EawrjdUnb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2023

وأعاد ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 24.

وسجل توبوهو موكوينا الهدف الثالث للبلوز قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وائل جمعة ينتقد دفاع الأهلي والحارس محمد الشناوي برأيك من المسؤول عن هذه الأخطاء؟ ✍️🗨️#صنداونز_الأهلي | #دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/FMcJDrG1j6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2023

وأحيا بيرسي تاو آمال الأهلي بتقليص الفارق في الدقيقة 61.

لكن بيتر شالوليلي أعاد ذكريات الفوز التاريخي على الأهلي 5-صفر أبريل/نيسان 2019 بهدفين في آخر 18 دقيقة، إذ جعل النتيجة 4-2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دفاع الأهلي في الدقيقة 72، ثم اختتم شالوليلي أهداف صن داونز قبل دقيقتين من النهاية.

وأصبح الأهلي في حاجة إلى الفوز في المباراتين المقبلتين أمام كوتون في الكاميرون والهلال في القاهرة، مع عدم خسارة صن داونز أمام الهلال في السودان، لكي يملك الفريق المصري فرصة في التأهل لدور الثمانية.