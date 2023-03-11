تحضير مثالي لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول في الليغا

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز 3-1 اليوم السبت في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم المهاجم المخضرم خوسيلو بهدف لإسبانيول في الدقيقة الثامنة لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور رد بهدف للريال في الدقيقة الـ 23 ثم أضاف مواطنه إيدير ميليتاو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39، وفي الثواني الأخيرة للمباراة سجل البديل ماركو أسينسيو الهدف الثالث للنادي الملكي.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه أتلتيك بيلباو غدا الأحد، وتوقف رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الـ13.

وتنتظر الريال مواجهة قوية الأربعاء المقبل أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق ذهابا 5-2.