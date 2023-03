"كاذب ومهرج وقح".. بنزيمة يفتح النار على ديشامب مدرب منتخب فرنسا

ردّ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بقسوة على مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب متهما إياه بالكذب، ووصفه بـ"المهرج"، على خلفية تصريحاته بشأن أسباب خروج اللاعب من معسكر "الديوك" قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان بنزيمة غادر معسكر المنتخب الفرنسي في الدوحة قبل يوم واحد من انطلاق منافسات مونديال قطر، وأعلن الاتحاد الفرنسي وقتها أن اللاعب غادر إثر تعرضه لإصابة خلال تدريبات المنتخب.

وأكد ديشامب المعلومات نفسها، خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، مشيرا إلى أنه كان ينوي الاعتماد على بنزيمة في كأس العالم رغم مروره بفترة صعبة قبل البطولة، لكن تجدد إصابته حال دون ذلك وتسبب في استبعاده.

📲 Benzema responding to Deschamps, saying it was Benzema's decision to leave the World Cup:

"What audacity 🤡" pic.twitter.com/JZBMslZ26j

