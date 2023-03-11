"كاذب ومهرج وقح".. بنزيمة يفتح النار على ديشامب مدرب منتخب فرنسا

ردّ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بقسوة على مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب متهما إياه بالكذب، ووصفه بـ"المهرج"، على خلفية تصريحاته بشأن أسباب خروج اللاعب من معسكر "الديوك" قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان بنزيمة غادر معسكر المنتخب الفرنسي في الدوحة قبل يوم واحد من انطلاق منافسات مونديال قطر، وأعلن الاتحاد الفرنسي وقتها أن اللاعب غادر إثر تعرضه لإصابة خلال تدريبات المنتخب.

وأكد ديشامب المعلومات نفسها، خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، مشيرا إلى أنه كان ينوي الاعتماد على بنزيمة في كأس العالم رغم مروره بفترة صعبة قبل البطولة، لكن تجدد إصابته حال دون ذلك وتسبب في استبعاده.

📲 Benzema responding to Deschamps, saying it was Benzema's decision to leave the World Cup: "What audacity 🤡" pic.twitter.com/JZBMslZ26j — Madrid Zone (@theMadridZone) March 10, 2023

ونشر بنزيمة -عبر خاصة "الستوري" في حسابه الرسمي على إنستغرام- عدة اقتباسات من تصريحات ديشامب، وعلق على أحدها بقوله: "يا لها من وقاحة، يا الله يا ديديه، مساء الخير"، وأتبع كلماته برمز تعبيري لمهرج.

وأعقب ذلك بمنشور آخر كتب فيه: "عزيزي ديديه، تصبح على خير"، مع مقطع فيديو لرجل يردد كلمة "كاذب" عدة مرات.

🚨 Karim Benzema sur Instagram à propos de Didier Deschamps : pic.twitter.com/ml9snNNNgg — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 10, 2023

وكان كريم الجزيري (وكيل بنزيمة) انتقد ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار ديشامب بإسقاط اللاعب من قائمة "الديوك" في كأس العالم، ووصفه بالكاذب، ونشر حينها مقطع فيديو يثبت أن موكّله لم يكن يعاني أي إصابة.

وغرد الجزيري وقتها "أضع أمامكم هنا استشارة 3 مختصين أكدوا التشخيص السابق، وهو أن بنزيمة كان من الممكن أن يشارك في كأس العالم، وأن يكون بديلا على الأقل، ثم يلعب بشكل طبيعي بدءا من الدور ثمن النهائي".

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

وخلال تصريحاته، كشف ديشامب عن أسباب خروج بنزيمة من معسكر كأس العالم، وقال إن "هناك حقيقة واحدة، وكريم يعرفها جيدا".

وأضاف أن "كريم منزعج لأن كأس العالم هذه كانت تعني له الكثير. بعد أن أكدت نتائج الفحص إصابته، أخبرني أنه يعاني، وفي أفضل السيناريوهات، لا تمكن عودته إلى التدريبات قبل العاشر من ديسمبر/كانون الأول".

وتابع "طالبته بعدم الاستعجال وتنظيم عودته للتدريبات مع مدير المنتخب، لكن في الصباح التالي، فوجئت بمغادرته المعسكر.. لقد كان هذا قراره".

يذكر أن بنزيمة أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد انتهاء منافسات كأس العالم، التي حل فيها منتخب فرنسا وصيفا للأرجنتين.

وكتب اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 -عبر حسابه على تويتر- "بذلت جهدا وارتكبت أخطاء حتى وصلت لما أنا عليه اليوم، أنا فخور بذلك، كتبت قصتي، وقصتنا مع المنتخب انتهت".