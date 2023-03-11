ألقاب أمم أفريقيا للكبار والمحليين والشباب.. السنغال تسيطر على القارة السمراء كرويا

توج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا للشباب في مصر للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره الغامبي بهدفين من دون رد اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية.

وتقدم مام مور فايي بهدف للمنتخب السنغالي في الدقيقة السابعة ثم أضاف مامادو لامين كامارا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 56.

وفاز منتخب السنغال بجميع مبارياته الست في البطولة، حيث استهل مشواره بالفوز على نيجيريا بهدف نظيف ثم موزمبيق بثلاثية نظيفة ثم مصر برباعية نظيفة وفي دور الثمانية هزم بنين بهدف نظيف ثم تغلب على تونس بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي قبل أن يفوز على غامبيا ويتوج باللقب.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للمنتخب السنغالي في كأس أمم أفريقيا للشباب، هي الحصول على المركز الثاني 3 مرات في أعوام 2015 و2017 و2019 في حين جاءت أفضل نتيجة لمنتخب غامبيا في نسخة 2007 بحصوله على المركز الثالث.

وتأهلت منتخبات السنغال وغامبيا وتونس ونيجيريا إلى كأس العالم للشباب في إندونيسيا.

وفي فبراير/شباط الماضي، توج المنتخب السنغالي بلقب النسخة السابعة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) عقب تغلبه على نظيره المنتخب الجزائري بركلات الترجيح 5-4 في المباراة النهائية على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.

وفي فبراير/شباط 2022، أحرز منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح في العاصمة الكاميرونية ياوندي.