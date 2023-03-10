هدافو أوروبا هذا الموسم

صراع كبير بين مهاجمي الفرق الأوروبية لحصد لقب هداف القارة العجوز، ويتركز الصراع بين مهاجمين شباب أزاحوا المخضرمين عن عروشهم وحلوا مكانهم في تصدر قائمة الهدافين.

ويحتدم الصراع بين النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان واللذين يُتوقع لهما أن يتنافسا على لقب أفضل لاعب في العالم للسنوات المقبلة.

وتاليا قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 20 هدفا هذا الموسم: