هدافو أوروبا هذا الموسم
10/3/2023
صراع كبير بين مهاجمي الفرق الأوروبية لحصد لقب هداف القارة العجوز، ويتركز الصراع بين مهاجمين شباب أزاحوا المخضرمين عن عروشهم وحلوا مكانهم في تصدر قائمة الهدافين.
ويحتدم الصراع بين النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان واللذين يُتوقع لهما أن يتنافسا على لقب أفضل لاعب في العالم للسنوات المقبلة.
وتاليا قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 20 هدفا هذا الموسم:
- النرويجي هالاند (مانشستر سيتي): 33 هدفا في 34 مباراة.
- الفرنسي مبابي (سان جيرمان): 30 هدفا في 31 مباراة.
- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 26 هدفا في 41 مباراة.
- الإكوادوري إينر فالنسيا (فنربخشة التركي): 26 هدفا في 33 مباراة.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 25 هدفا في 31 مباراة.
- البرتغالي غونسالو راموس (بنفيكا): 23 هدفا في 34 مباراة.
- المصري محمد صلاح (ليفربول): 22 هدفا في 37 مباراة.
- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو): 22 هدفا في 33 مباراة.
- الإيراني مهدي تاريم (بورتو): 21 هدفا في 37 مباراة.
- النيجيري فيكتور أوسمين (نابولي): 21 هدفا في 26 مباراة.
- البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا): 20 هدفا في 38 مباراة.
- الكاميروني جان بيير نسامي (يانغ بويز): 20 هدفا في 30 مباراة.
- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 20 هدفا في 37 مباراة.
المصدر : مواقع إلكترونية