"أسباب غامضة" بعيدة عن الملاعب.. كواليس مثيرة لإقالة توماس توخيل من تدريب تشلسي

كشف تقرير ألماني عن معلومات مثيرة تتعلق بإقالة توماس توخيل من تدريب تشلسي الإنجليزي خريف العام الماضي.

وأُقيل توخيل من تدريب "البلوز" في 7 سبتمبر/أيلول 2022 بسبب تراجع النتائج بالجولات الأولى من الموسم الجاري بالدوري الممتاز، وفق ما ذُكر حينها.

لكن صحيفة "بيلد" (Bild) فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكدت أن الإقالة جاءت لأسباب خارج الملعب ولأن اللاعبين فقدوا احترامهم وثقتهم بتوخيل.

واستندت الصحيفة الألمانية، في معلوماتها، إلى رسالة وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بزوجته السابقة سيسي، أرسلها أحد موظفي تشلسي.

