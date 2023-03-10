الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يتعافى من محنة هزيمته التاريخية في ليفربول وفوز باهت ليوفنتوس

تعافى مانشستر يونايتد من "محنة" خسارته التاريخية القاسية صفر-7 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه ريال بيتيس الإسباني يوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت الخميس عن تعادل أرسنال الإنجليزي 2-2 مع مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وفوز روما الإيطالي 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، وفوز باير ليفركوزن الألماني على ضيفه فرينكفاروش المجري بالنتيجة ذاتها، في حين تعادل يونيون برلين الألماني 3-3 مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي.

كما فاز يوفنتوس 1-صفر على مضيفه فرايبورغ الألماني، وإشبيلية الإسباني على ضيفه فنربخشه التركي 2-صفر، في حين تعادل يونيون برلين الألماني مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي 3-3، وشاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي 1-1.

وعلى ملعب أولد ترافورد، كان مانشستر يونايتد سبّاقا إلى افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه ماركوس راشفورد، الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء فراوغ مدافعا وسدد كرة قوية في سقف المرمى في الدقيقة السادسة.

وأدرك بيتيس التعادل عن طريق إيوزي بيريس بتسديدة خدع فيها الحارس في الدقيقة 32.

لكن الشوط الثاني كان لصالح النادي الإنجليزي الذي سجّل فيه ثلاثية، أولا بهدف رائع من البرازيلي أنتوني في الدقيقة 52، في حين سجل القائد البرتغالي برونو فيرنانديز الثالث برأسية متقنة في الدقيقة 58، قبل أن يختتم الهولندي فوت فيخهورست الغلّة بهدف رابع في الدقيقة 83.

ويأتي هذا الانتصار الكبير ليخفف "نسبيا" من حالة الإحباط التي سيطرت على محبي مانشستر يونايتد من الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على ملعب آنفيلد في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وبات يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي تجرى بمدينة إشبيلية الإسبانية يوم الخميس القادم، من أجل مواصلة حملته نحو التتويج باللقب القاري.

فوز باهت ليوفنتوس

وفي إيطاليا أيضا، فاز يوفنتوس على ضيفه فرايبورغ 1-صفر.

ومرة جديدة كان الأرجنتيني أنخل دي ماريا منقذ "السيدة العجوز". فبعد ثلاثيته في مرمى نانت الفرنسي في إياب الملحق، سجل الهدف الوحيد أمام فرايبورغ.

وبعدما مرر كرة عرضية إلى الصربي دوسان فلاهوفيتش لم يحسن الأخير ترجمتها، دخل بطل مونديال قطر إلى منطقة الجزاء من أجل متابعة عرضية من الصربي فيليب كوستيتش من الجهة اليسرى برأسه في الشباك متفوقا على قائد الفريق الضيف المدافع كريستيان غونتر في الدقيقة 53.

ورفع دي ماريا عدد أهدافه في "يوروبا ليغ" إلى 4 في مشاركته الأولى، ليصبح هداف فريق مدينة تورينو في المسابقة.

واعتقد فرايبورغ أنه أدرك التعادل عبر مهاجمه لوكاس هولر في أول تسديدة ألمانية على مرمى منافسه، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" إثر لمسة يد على غونتر.

ولم يدرج المدرب ماسيميليانو أليغري اسم لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، العائد إلى الملاعب بعد فترة توقف طويلة بسبب الإصابة، على لائحة المشاركين عقب إجراءات تأديبية جراء وصول اللاعب الدولي متأخرا.

وتقدم إشبيلية خطوة لا بأس بها نحو بلوغ ربع النهائي أيضا عقب فوزه الثمين 2-صفر على فنربخشه.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق خوان جوردان وإيريك لاميلا في الدقيقتين 56 و85 على الترتيب.