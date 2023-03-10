"فساد وتزوير" و"إساءة أمانة".. قضية رشوة مسؤول تحكيمي سابق تغرق برشلونة

اتهم القضاء الإسباني نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد" و"إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، وفق ما أعلنت محكمة في برشلونة اليوم الجمعة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

كما وجهت الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر، وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

ونقلت فرانس برس عن الادعاء "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع نيغريرا بحيث يقوم -بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية- مقابل المال بأفعال تمنح الافضلية لنادي برشلونة بقرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".

وأشار الادعاء إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.

وتأتي الاتهامات بعد أيام فقط من تأكيد رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا على أن ناديه لم "يشتر حكاما يوما".

وقال لابورتا الثلاثاء "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى النادي الكتالوني أبدا نية لشراء حكام، على الإطلاق".

وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجوما عنيفا على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، متهما إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

وكان تيباس قد رأى أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا دفع النادي هذه الأموال لإنريكيس نيغريرا".