عام 2012.. يوم سجل ميسي أهدافا أكثر من فرق بأكملها

عام 2012، تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نفسه وعلى فرق بأكملها بتسجيله 91 هدفا بقميصي برشلونة ومنتخب "التانغو".

وسجل "البولغا" 79 هدفا مع البرسا (59 هدفا في الليغا و13 في دوري أبطال أوروبا و5 في كأس ملك إسبانيا وهدفان في كأس السوبر الإسباني) و12 هدفا بقميص الأرجنتين.

ووقتها تفوق ميسي على الأسطورة الألمانية غيرد مولر صاحب الرقم القياسي السابق بـ85 هدفا عام 1972. وأضاف ميسي 24 تمريرة حاسمة في 12 شهرا أي أنه مساهمته التهديفية وصلت إلى 115 هدفا في سنة 2012.

واللافت أن ميسي تفوق على فرق بأكملها وقتها: