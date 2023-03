15 مباراة غياب منذ بداية الموسم.. بنزيمة قريب من الرحيل وريال مدريد يُحدد البديل

ازداد ملف تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد تعقيدا في ظل المطالبات المالية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بالتزامن مع تراجع مستواه خلال الموسم الحالي وغيابه عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

وينتهي عقد بنزيمة الحالي مع "الملكي" الصيف المقبل ولم تثمر -حتى الآن- المفاوضات بين الطرفين عن تمديد هذا العقد.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية، أن بنزيمة اشترط على إدارة الرئيس فلورنتينيو بيريز زيادة راتبه من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويأتي بنزيمة في المركز الثاني في سلم رواتب لاعبي ريال مدريد. ولا يتقاضى أكثر منه سوى البلجيكي إيدين هازارد الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ 3 أشهر وخرج من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي تماما.

