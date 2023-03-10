15 مباراة غياب منذ بداية الموسم.. بنزيمة قريب من الرحيل وريال مدريد يُحدد البديل

ازداد ملف تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد تعقيدا في ظل المطالبات المالية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بالتزامن مع تراجع مستواه خلال الموسم الحالي وغيابه عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

وينتهي عقد بنزيمة الحالي مع "الملكي" الصيف المقبل ولم تثمر -حتى الآن- المفاوضات بين الطرفين عن تمديد هذا العقد.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية، أن بنزيمة اشترط على إدارة الرئيس فلورنتينيو بيريز زيادة راتبه من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويأتي بنزيمة في المركز الثاني في سلم رواتب لاعبي ريال مدريد. ولا يتقاضى أكثر منه سوى البلجيكي إيدين هازارد الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ 3 أشهر وخرج من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي تماما.

🚨🎖️| There are doubts about Benzema’s future at Real Madrid. @MarioCortegana pic.twitter.com/pAuiRu6Xx0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 10, 2023

وترفض إدارة "الميرينغي" زيادة راتب بنزيمة في وقت تراجع فيه مستوى اللاعب هذا الموسم بسبب إصاباته الكثيرة، وفق "سبورت".

وذهبت الإدارة إلى أبعد من ذلك، إذ بدأت في التفكير بتعويض بنزيمة، ووضعت عينها على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والمرتبط مع النادي الإنجليزي بعقد حتى صيف 2027.

لكن الصحيفة ترى أن التحقيق مع مانشستر سيتي المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف عن السنوات التسع الأخيرة، قد يسهل مسألة تعاقد "الميرنغي" مع هالاند.

وتسير إدارة ريال مدريد على مبدأ التمديد لنجوم الفريق ممن يتجاوزون الـ30 موسما واحدا فقط، يجدد بعد ذلك لعام آخر، أو يرحل اللاعب في حال عدم الاتفاق.

بنزيمة خارج مباراة ريال مدريد وإسبانيول

في السياق أكد أنشيلوتي غياب بنزيمة عن مواجهة ريال مدريد وضيفه إسبانيول غدا السبت في الدوري الإسباني.

ولم تشهد القائمة المستدعاة لمباراة الجولة الـ25 من "الليغا" اسم بنزيمة بسبب توّرم في الكاحل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أن بنزيمة غاب عن ريال مدريد في 15 مباراة بينها مباراة الغد.

وشارك بنزيمة في 27 مباراة من أصل 41 في جميع البطولات، لكن إصابته الجديدة أدخلته إلى عيادة "البرنابيو" للمرة السابعة.

وهز المهاجم الفرنسي شباك المنافسين 18 مرة هذا الموسم، إضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة.

وتُجمع تقارير إسبانية وبريطانية على أن إصابة بنزيمة ليست خطيرة، ولن تمنعه من الظهور مع ريال مدريد ضد ليفربول الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساهم بنزيمة في تحقيق فريقه فوزا عريضا على ليفربول في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بنتيجة 5-2، سجل منها "الحكومة" هدفين.