خطف وتهديد بإنهاء مسيرته الكروية.. أسوأ أيام كانتي لاعب تشلسي

عُرف الدولي الفرنسي نغولو كانتي متوسط ميدان تشلسي الإنجليزي، بشخصيته الهادئة خارج الملعب وانضباطه التكتيكي واستبساله في الدفاع عن ألوان القميص.

ولم يسبق لكانتي أن افتعل أي مشكلة مع المنافسين على أرضية الملعب، وبل وفي كثير من الأحيان لا يسمع صوته ومن النادر رؤيته يعترض على قرارات الحكام.

لكن كل ذلك لم يشفع للنجم الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما، في أن يعيش حياة مستقرة خارج إطار المستطيل الأخضر إذ كشف تقرير فرنسي عن تعرضه للخطف والتهديد بإنهاء مسيرته وقتل وكيله.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) في تحقيق مطول لها، أن كانتي اختبر موقفا عصيبا في فرنسا عام 2017، إذ خُطف وطلب منه تغيير وكيل أعماله تحت تهديد السلاح.

N'Golo Kanté has been facing major personal issues for 6 years.

In 2017, Kanté was a victim of an attack where a gun was pointed at one of his knees.

The people involved demanded Kanté sign a representation contract because ‘they’ve known each other a long time.’

🗞️ @lequipe pic.twitter.com/a4ubxUDaVX

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 10, 2023