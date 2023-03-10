خطف وتهديد بإنهاء مسيرته الكروية.. أسوأ أيام كانتي لاعب تشلسي

عُرف الدولي الفرنسي نغولو كانتي متوسط ميدان تشلسي الإنجليزي، بشخصيته الهادئة خارج الملعب وانضباطه التكتيكي واستبساله في الدفاع عن ألوان القميص.

ولم يسبق لكانتي أن افتعل أي مشكلة مع المنافسين على أرضية الملعب، وبل وفي كثير من الأحيان لا يسمع صوته ومن النادر رؤيته يعترض على قرارات الحكام.

لكن كل ذلك لم يشفع للنجم الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما، في أن يعيش حياة مستقرة خارج إطار المستطيل الأخضر إذ كشف تقرير فرنسي عن تعرضه للخطف والتهديد بإنهاء مسيرته وقتل وكيله.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) في تحقيق مطول لها، أن كانتي اختبر موقفا عصيبا في فرنسا عام 2017، إذ خُطف وطلب منه تغيير وكيل أعماله تحت تهديد السلاح.

N'Golo Kanté has been facing major personal issues for 6 years. In 2017, Kanté was a victim of an attack where a gun was pointed at one of his knees. The people involved demanded Kanté sign a representation contract because ‘they’ve known each other a long time.’ 🗞️ @lequipe pic.twitter.com/a4ubxUDaVX — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 10, 2023

ووقع كانتي في كمين نصبه له مجهولون، أثناء وجوده في أحد المطاعم الواقعة في ضاحية باريس وأرغم على ركوب سيارة زجاجها داكن واقتيد إلى مكان بعيد.

وأشهر الخاطفون مسدسا وصوبوه باتجاه إحدى ركبتيه (يهددون بإنهاء مسيرته الكروية) وطالبوه بتغيير وكيل أعماله، وقالوا له "إما أن تترك وكيلك وتغيّره، أو نطلق النار عليه"، لكن اللاعب نفى الواقعة بعد أن وصل إليه أحد أقربائه ونقله من المكان.

وأكد موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، أن هذه الحادثة مرتبطة بانتقال اللاعب من ليستر سيتي إلى تشلسي في يوليو/تموز 2016.

وتقاضى عبد الكريم دويس وكيل كانتي في ذلك الوقت، عمولة بلغت 4.8 ملايين يورو نظير انتقال اللاعب إلى الفريق اللندني، بصفقة دفع فيها "البلوز" 36 مليون يورو.

هنا تدخّل شخصان الأول يدعى إدريس غروت صديقه وجاره السابق والآخر هو رشيد سعادنة وهو أيضًا أحد معارفه القدامى واللذان شعرا أنهما خرجا من الصفقة بخفي حنين.

فقام رشيد باصطحاب شقيقه هواري -الذي كان مسلحا- من أجل خطف اللاعب وطالباه بحصة من العمولة التي حصل عليها دويس وبإقالته من منصبه.

وتوضح الشبكة الفرنسية أن وكيل كانتي الأول كان فيليب فلافيير الذي نقله من نادي "كان" الفرنسي إلى ليستر عام 2015.

وتشير "فرانس فوتبول" أن كانتي الذي كان تائها في البداية عمل مع 11 وكيل أعمال في الفترة الممتدة بين 2013 و2015، قبل أن يستقر على دويس والذي هو أيضا أحد معارفه القدامى.

وعاد كانتي إلى التدريبات الجماعية لتشلسي في 21 فبراير/شباط 2023، بعد غياب طويل عن الفريق بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أغسطس/آب 2022، بعد أول جولتين من الدوري الإنجليزي.

وتفاقمت إصابة الدولي الفرنسي لاحقا ليخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لفترة أطول وحرمته من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

وانضم كانتي إلى تشلسي صيف 2016، ومنذ ذلك التاريخ لعب 262 مباراة بجميع البطولات وسجل 13 هدفا وقدّم 15 تمريرة حاسمة.

وظفر كانتي مع تشلسي بـ6 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.