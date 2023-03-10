شاهد- جماهير سعودية تستفز رونالدو بالهتاف لميسي.. قائد النصر غادر الملعب غاضبا بعد الخسارة أمام الاتحاد

شهدت قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي لكرة القدم بين الاتحاد والنصر استفزاز جماهير الاتحاد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد "العالمي" بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قبيل انطلاق المواجهة.

وسقط النصر أمام مضيفه الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ليفقد الصدارة لصالح غريمه، وهي الخسارة الأولى لرونالدو مع فريقه الجديد على صعيد بطولة الدوري.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ترديد جماهير "العميد"، بشكل جماعي في المدرجات، اسم ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقائد منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم الأخيرة في قطر، وذلك بغية استفزاز رونالدو للتأثير عليه وإخراجه من أجواء المباراة.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو أظهرت "الدون" وهو يرد على هتافات الجماهير وقد بدا عليه الغضب.

كريستيانو رونالدو غاضب من ترديد اسم ميسي في مدرجات الاتحاد السعودي pic.twitter.com/tJTBraddDS — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 10, 2023

أول هذه المقاطع كان قبيل انطلاق المباراة، في أثناء وقوف كريستيانو مع طاقم التحكيم إلى جانب المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد من أجل التقاط الصورة التذكارية.

وسُمع في مقطع الفيديو صوت الجماهير وهي تهتف باسم ميسي ليتوجه كريستيانو بعد الصورة إلى نصف الملعب الخاص بفريقه، وأشار بأصبعه إلى أرض الملعب، أي أنه النجم الموجود حاليا.

وتكرر تصرف الجماهير في أثناء المباراة، في وقت كانت فيه عدسة أحد المشجعين مسلطة على أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وبدا الضيق والغضب واضحين على رونالدو الذي أشار بيديه -بطريقة انفعالية- إلى الجماهير بمواصلة الهتاف، معبرا عن امتعاضه من ذلك بتحريك كتفيه وبإيماءات واضحة من وجهه.

من جهتها، علّقت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية على اللقطة بالقول "خلال مباراة القمة في السعودية التي خسرها النصر أمام الاتحاد، هتفت الجماهير المحلية باسم اللاعب ميسي، وبدا كريستيانو غير مستمتع".

وفي موقف آخر عقب نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أظهر مقطع فيديو غضب رونالدو وانفعاله بسبب الخسارة، إذ ركل مجموعة من قوارير المياه البلاستيكية في أثناء توجهه رفقة زملائه إلى غرف تغيير الملابس.

وحاول زميله عبد الإله العمري تهدئته، لكن اللاعب البرتغالي تجاهل ذلك، ثم ركل العبوات، معبرا عن امتعاضه من الخسارة، التي كلفت فريقه خسارة القمة.

ويدين الاتحاد بفوزه على النصر لنجمه البرازيلي رومارينيو الذي سجل الهدف الوحيد من هجمة مرتدة سريعة قبل 10 دقائق من النهاية.

واعتلى اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بعدما أزاح عنها النصر الذي تجمد رصيده عند 46 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني.