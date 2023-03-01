شاهد- يشعر بالظلم ويرسل رسائل مشفرة.. بنزيمة لم يتقبل بعد خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم

يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة -هداف ريال مدريد- يشعر بالظلم، إذ يرى نفسه أحق من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز بجائزة "أفضل" لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحل الدولي الفرنسي السابق ثالثا في التصويت، بعد مواطنه كيليان مبابي الذي حل ثانيا، بفارق كبير عن ميسي المتوج بالجائزة.

وحصل بنزيمة على 34 نقطة من تصويت قادة المنتخبات والمدربين والصحفيين المعتمدين، مقابل 44 لمبابي، و52 لقائد منتخب الأرجنتين.

ومنذ إعلان النتيجة أول أمس الاثنين، لم تهدأ حسابات بنزيمة على مواقع التواصل، إذ ترسل الرسائل المشفرة الواحدة تلو الأخرى، اعتراضا على النتيجة.

البداية، كانت ليلة الثلاثاء بعد النتيجة مباشرة، حيث نشره مقطع فيديو مثيرا للجدل على خدمة "قصتي" عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ويظهر في المقطع رجل يكرر كلمة "كاذب" وأرفقها بعبارة "ليلة هانئة".

Karim Benzema en story Instagram 😭 pic.twitter.com/z58szUh8wO — Real Madrid FR (@FranceRMCF) February 27, 2023

وعلى الخدمة نفسها، نشر قائد ريال مدريد أرقامه وألقابه بين أغسطس/آب الماضي والموعد النهائي الذي حددته الفيفا لنهاية الترشح لجائزة "الأفضل"، في إشارة إلى أنه يستحق هذه الجائزة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه وفوزه بدوري أبطال أوروبا والليغا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني والكرة الذهبية.

كريم بنزيما يستعرض أرقامه خلال الموسم الماضي عبر (IG) بعد خسارته لجائزة The Best. pic.twitter.com/VQIuIlJVxY — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 1, 2023

ثم نشر صورة له، وعلق عليها بكلمتين "وصلت وحدي".