مبتسما وهادئا ونافيا للتهم.. هكذا بدا حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

بدا النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان مبتسما وهادئا أول أمس الاثنين في حفل جوائز "الأفضل" بباريس رغم المزاعم التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية بأن فتاة اتهمته باغتصابها في منزله.

وأوضحت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن الظهير السابق لريال مدريد كان "هادئا جدا" في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونقلت الصحيفة الإسبانية تأكيد حكيمي بأن اتهامات الاغتصاب المزعومة ملفقة وخاطئة.

واختير الدولي المغربي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) عن أن السلطات الفرنسية تحقق في ادعاء شابة فرنسية بأن حكيمي "اغتصبها" نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الشابة ذهبت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على القضية القول إن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير (غربي باريس) فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقريرها إن حكيمي تعرف على الشابة عبر موقع إنستغرام في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل على متن سيارة "أوبر" طلبها لها حكيمي، وتتابع الشابة في روايتها أن "الأمور خرجت عن السيطرة" في منزله.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الفتاة أنها "تمكنت من تحرير نفسها بأن دفعته بعيدا بقدمها، وأرسلت بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديقة جاءت لرؤيتها".

وحكيمي المولود في إسبانيا متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكشفت الصحيفة عن أن حكيمي كان في منزله نهاية الأسبوع الماضي، لأن زوجته وولديه كانوا في إجازة بدبي.