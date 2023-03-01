ساديو ماني يكشف ماذا قال له رونالدو بعد انتقاله من ليفربول إلى بايرن ميونخ

كشف النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن كواليس لقاء قصير جمعه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في الصيف الماضي.

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، بعدما قضى 6 مواسم في ليفربول، وفي ذلك الوقت كان كريستيانو لاعبا بصفوف مانشستر يونايتد.

وأكد ماني، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية، أنه قابل رونالدو، الذي كان يقضي إجازته الصيفية في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال اللاعب السنغالي: "لقد التقيت كريستيانو في مايوركا بعدما أتممت انتقالي إلى بايرن ميونخ.. هنأني وقال لي إنني اخترت فريقا عظيما".

وأضاف "لقد قال أيضا إنها خطوة عظيمة بالنسبة لي".

وتابع النجم السنغالي بأن "كلامه يؤكد ما قلته بالفعل عن قوة الدوري الألماني الذي قلّل منه كثيرون".

Sadio Mané: "J’ai rencontré Ronaldo avant de rejoindre le Bayern, il m’a dit que c’était un énorme club et que c’était un grand pas pour moi". 🇸🇳/ @BILD_Sport pic.twitter.com/iggkADv5vj — Media Bayern France (@MediaBayernFR) March 1, 2023

وعاد ماني للمشاركة في مباريات بايرن ميونخ بعد 4 أشهر من الغياب بداعي الإصابة التي ضربته في الشظية اليمنى لقدمه.

ودخل ماني بديلا في المباراة التي فاز فيها الفريق "البافاري" على يونيون برلين، يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

ولم يخف ماني رغبته في خوض موقعة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، يوم 8 مارس/آذار الجاري، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال ماني: "آمل أن أحصل على وقت أطول للعب، وأن أصل إلى مستواي السابق قبل مباراة باريس سان جيرمان".

يُذكر أن ماني تعرّض لتلك الإصابة قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر والتي غاب بسببها عن المونديال.

وانضم ماني لقائمة منتخب السنغال المشاركة في المونديال، أملا في تعافيه، لكن الإصابة كانت أقوى من المتوقع، ليعود اللاعب مجددا إلى ألمانيا.

ومنذ انضمامه إلى بايرن ميونخ، شارك "أسد التيرانغا" في 24 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفا، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن ماني كان قد نجح مع فريقه السابق ليفربول، في الفوز بـ6 ألقاب وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.