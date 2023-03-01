اعترف بعدم معرفته من قبل.. غوارديولا يكيل المديح لنجم مانشستر سيتي الجديد

اعترف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه لم يكن يعرف لاعب فريقه الجديد الأرجنتيني ماكسيمو بيروني قبل التعاقد معه، مشيدا بأداء النجم الشاب الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فيليز سارسفيلد.

وأثنى غوارديولا على بيروني (20 عاما) على الرغم من قصر المدة التي قضاها اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

وأكدت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن غوارديولا وقع في حب بيروني، بفضل موهبته التي لا يُشق لها غُبار في مركز خط الوسط.

وكشف المدرب الإسباني عن كواليس التعاقد مع بيروني، وقال: "لقد جلبناه بعد توصية من حوات باتسي، كشافنا في قارة أميركا الجنوبية".

وأضاف: "باتسي كان قد اقترح علينا من قبل التعاقد مع غابرييل جيسوس وجوليان ألفاريز، وهذا ما عزّز حظوظ اللاعب في الانضمام لنا".

"Vimos muchos vídeos sobre él, pero cuando lo conocimos, wow, tiene mucha calidad. Crecerá con nosotros. Buscamos jugadores que se muevan en espacios reducidos y él lo hace muy bien, es muy bueno”. 🗣️ Pep Guardiola, sobre Máximo Perrone. pic.twitter.com/H8iP9opJnt — JS (@juegosimple__) February 28, 2023

وزاد غوارديولا: "في الواقع لقد قرأت عنه بعض التقارير الإيجابية، ثم شاهدت مقاطع فيديو، لكن وبكل صراحة لم أكن أعرفه من قبل، رأيته في الحصص التدريبية الأولى وقلت (واو)، إنه يتحرك بشكل جيد".

وظهر اللاعب الأرجنتيني مع "السيتيزنز" في مباراتين حتى الآن، الأولى ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، والثانية ضد بريستول سيتي، ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووقّع بيروني عقد انضمامه إلى مانشستر سيتي يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، في صفقة كلّفت خزينة النادي الإنجليزي مبلغ 11 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب مع مانشستر سيتي 5 مواسم ونصف الموسم، وبالتحديد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2028.

وبدأ بيروني مسيرته الكروية مع فيليز سارسفيلد، وارتقى في صفوف الفئات السنية المختلفة، وصولا إلى الفريق الأول في يناير/كانون الثاني 2022.

وكان بيروني أحد عناصر منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، المشاركة في كوبا أميركا لنفس الفئة السنية.

وشارك اللاعب في 3 مباريات من أصل 4، لكن منتخب "التانغو" لم يتمكن من تجاوز مرحلة المجموعات الأولى، ليودع البطولة مبكرا.