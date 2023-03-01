قناة مكسيكية تدفع 95 مليون دولار لتسوية قضية رشوة للفيفا

وافقت مجموعة (تيليبيسيبا) على دفع 95 مليون دولار لتسوية قضية يتهم فيها أحد المستثمرين الأميركيين القناة المكسيكية بدفع رشوة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على حق بث مباريات 4 نسخ من كأس العالم.

وتم تقديم التسوية المبدئية التي ستتم نقدا بالكامل مع حملة ايصالات الإيداع الأميركية الخاصة بشركة "تيليبيسيبا" في وقت متأخر من ليل الثلاثاء إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن وتتطلب موافقة أحد القضاة.

وتواجه "تيليبيسيبا" اتهامات بتضخيم أسعار إيصالات الإيداع الأميركية لتخفي كيفية حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030 من خلال الرشوة، بينما روجت علنا لالتزامها بأخلاقيات الممارسات التجارية.

وقال مستثمرون إنهم تعرضوا لخسائر بعد افتضاح أمر الرشوة خلال محاكمات فساد في بروكلين، ما أدى إلى تراجع أسعار إيصالات الإيداع الأميركية.

وفي اتفاق التسوية، نفت المجموعة ارتكاب أي مخالفات.