شاهد- مدرب يقذف شطيرة طعام على مشجعين استفزوه بعد خسارة فريقه بالدوري الإيطالي

لم يتمالك الإيطالي جيان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا أعصابه، ورد على استفزاز أحد مشجعي ميلان بطريقة غريبة، بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو" في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، والتي خسرها الفريق الضيف بنتيجة 2-0.

وأثناء مغادرة غاسبيريني ملعب "سان سيرو" بسيارته بعد المباراة، فوجئ بوجود عدد من مشجعي ميلان، الذين بدؤوا في استفزازه.

وراج مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مشجعي ميلان وهو يهتف لفريقه، إلى جانب بعض الكلمات الاستفزازية وجهها إلى مدرب أتالانتا، منها "لم تفز بأي شيء أبدا!".

فما كان من غاسبيريني إلا وأن ألقى شطيرة كان يأكلها في سيارته، باتجاه هذا المشجع، ثم بدأ بإغلاق النافذة، وهو تصرف اعتبرته الصحافة الإيطالية "غير احترافي".

وكان حارس أتالانتا خوان موسو قد أهدى ميلان هدف التقدم بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 26، بعدما ارتدت تسديدة ثيو هيرنانديز من القائم، لتضرب به وتعود إلى المرمى.

ثم أمّن جونيور ميسياس النقاط الثلاث لأصحاب الأرض، قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

يُذكر أن غاسبيريني وخلال مسيرته الكروية كلاعب، لم يتمكن من التتويج بأي لقب، وذلك في الفترة ما بين أعوام 1977 حتى 1993.

في هذه المدة، دافع غاسبيريني عن ألوان أندية يوفنتوس، وريجيانا، وباليرمو، وكافيس، وبيستويز، وبيسكارا، وساليرنيتانا، وفيس بيزارو.

وكذلك لم يحصد غاسبيريني (65 عاما) أي لقب خلال رحلته التدريبية الطويلة، والتي أشرف خلالها على أندية كروتوني، وجنوة، وإنتر ميلان، وباليرمو، وأتالانتا.

وبخسارته أمام ميلان، توقف رصيد أتالانتا عند 41 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وما زال غاسبيريني وفريقه يملكون حظوظا كبيرة في احتلال أحد المراكز المؤهلة إلي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2023-2024.

ويبتعد أتالانتا عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط، مع بقاء 14 جولة على نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ويغرّد نابولي وحيدا في صدارة "الكالتشيو" برصيد 65 نقطة، مبتعدًا بفارق واسع عن إنتر، أقرب ملاحقيه، وصل إلى 17 نقطة.