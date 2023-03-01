شاهد- بعد غياب 9 أشهر.. إبراهيموفيتش يوثق رحلة تعافيه المرهقة من إصابته الخطيرة

في الدقيقة 74 من مباراة ميلان وأتالانتا -الاثنين الماضي- اشترك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان كبديل للفرنسي أوليفيه جيرو، وذلك بعد غياب 9 أشهر عن الملاعب.

ووثق "السلطان" رحلة تعافيه المرهقة من الإصابة في فيديو نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام، وأرفقه بعبارة "شكك بي".

وتعرض "إبرا" لإصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي دفعته للخضوع لعملية جراحية، والغياب لنحو 280 يوما عن الملاعب.

وأصبح إبراهيموفيتش (41 عامًا و146 يوما) أكبر لاعب في تاريخ ميلان يلعب مباراة في الدوري الإيطالي بنظامه الحديث.

وعن مسيرة علاجه، أوضح إبراهيموفيتش أنه "قبل 3 أسابيع لم أكن أشعر أنني بحالة جيدة، ثم حدث شيء ما تلك الأيام أكثر مما تم بالأشهر الـ 8 الماضية".

وواصل "شعرت دائمًا بأني مقيد لأن ركبتي كانت متورمة، لكن لدي خبرة في الاعتماد على الركبة الأخرى، أعلم أنني كنت بحاجة إلى الوقت والصبر".

وختم "إذا كنت بنفس الحالة التي أنا عليها الآن سأستمر في اللعب لبضع سنوات أخرى، وليس فقط خلال الموسم المقبل".

وانتهت المباراة بفوز "الروسونيري" على أتالانتا بهدفين دون رد، وصعوده إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 47 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف غريمه الإنتر.