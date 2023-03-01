سقط من الدور الثالث ثم مات دهسا تحت عجلات قطار.. الرياضة الإسبانية تنعى لاعب الليغا السابق

نعت الأندية والهيئات الرياضية الإسبانية لاعب الليغا السابق بيلايو نوفو، الذي توفي عن عمر يناهز 32 عامًا دهسا تحت عجلات قطار في مدينة أوفييدو شمال غرب البلاد.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء، حيث تلقت السلطات المختصة بلاغًا باصطدام قطار بأحد الأشخاص على خط رينفي بين مدينتي أوفييدو وسييرو، لكن لم تتمكن الشرطة من إنقاذه عندما وصلت إلى هناك، وتجري تحقيقاتها الآن لمعرفة أسباب الحادث وما إذا كان طوعيًا.

وكان نوفو قد لعب في عدد من الأندية بالدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، من بينها، إلتشي وقرطبة وألباسيتي، قبل أن يتعرض للسقوط من الطابق الثالث بأحد الفنادق قبل 5 سنوات، وينتقل إلى ممارسة التنس الأرضي على كرسي متحرك.

DEP don Pelayo Novo!!. Tuve el gran placer de ser la persona encargada de ir a recogerlo a la estación el día que puso los pies en Córdoba!!. Llevarlo al reconocimiento médico y luego al estadio para ser nuevo jugador del @CordobaCF_ofi . Era un chico encantador. Me deja Roto!!. pic.twitter.com/BwfNDa3lxX — Miguel Angel Morales (@MiguelAM1975) March 1, 2023

وحظي نوفو بنعي رسمي وشعبي واسع، وتقدمت المعزين الأندية الإسبانية التي لعب لها نوفو خلال مسيرته، كما نعاه العديد من اللاعبين والمدربين الإسبان.

Una pena lo de Pelayo Novo, se le veía muy buena gente DEP pic.twitter.com/laiPBmD1pu — Bruunoo (@14bruunoo) February 28, 2023

وكتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "يأسف الاتحاد الإسباني لوفاة بيلايو نوفو، لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 32 عامًا، سنتذكر دائمًا ابتسامتك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها".

⚫️ La RFEF lamenta la muerte de Pelayo Novo, exfutbolista de 32 años Recordaremos siempre su sonrisa a pesar de las dificultades vividas Un sentido abrazo a su familia y amigos pic.twitter.com/y5vkgyTE6S — RFEF (@rfef) February 28, 2023

ونعى نادي ريال مدريد نوفو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يأسف نادي ريال مدريد بشدة وفاة بيلايو نوفو، ويود أن يعرب عن تعازيه ومودته لأسرته وأحبائه".

Real Madrid C.F. deeply laments the passing of Pelayo Novo, the former @RealOviedo, @CordobaCF_ofi, @ElcheCF, @CDeportivoLugo, CFR 1907 Cluj and @AlbaceteBPSAD player, and wishes to express its condolences and affection to all of his family and loved ones. Rest in peace. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 1, 2023

وكتب نادي ريال أوفييدو الذي انتمى له نوفو لفترة طويلة، اللاعب معلقًا: "بقلب مكسور، نأسف بشدة لوفاة بيلايو نوفو، وللعائلة والأصدقاء: نحن معكم. ارقد بسلام نوفو".

Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación. Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz Pelayo.#RealOviedo pic.twitter.com/bjHBicUkWn — Real Oviedo (@RealOviedo) February 28, 2023

كما نعاه عدد كبير من المدربين والمسؤولين، ممن عاصروا مسيرته وأشرفوا عليها خلال فترة لعبه لكرة القدم، والتي امتدت لـ208 مباريات مع أكثر مع ناد.

وكتب المدرب الإسباني ميجيل موراليس في تغريدة له: "لقد كان من دواعي سروري أن أكون الشخص المسؤول عن اصطحاب نوفو من المحطة في اليوم الذي وطأت فيه قدمه قرطبة، اصطحبته للفحص الطبي ثم إلى الملعب ليكون لاعبًا جديدًا معنا، لقد كان فتى محبوبًا، وتركني الخبر محطمًا".

Rotos por el dolor Siempre te recordaremos como un guerrero que lo dio todo por nuestra camiseta Uno de los nuestros Descansa en paz, Pelayo 🙏 pic.twitter.com/NweygBypGW — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) February 28, 2023

Me acabo de quedar helado con el fallecimiento de Pelayo Novo. Envío mi más sentido pésame para todos sus amigos y familiares. DEP Pelayo! — Jose Alberto López (@JoseAlbertoLpez) March 1, 2023

⚫️ Desde la SD Huesca nos sumamos al enorme dolor por el fallecimiento de Pelayo Novo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/xW1Am4hhrm — SD Huesca (@SDHuesca) February 28, 2023