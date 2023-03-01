سان جيرمان يرغب بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" (Footballinsider) البريطاني عن أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن الدولي المصري البالغ من العمر 30 عاما على رادار الفريق الباريسي.

ويرتبط صلاح بعقد مع "الريدز" يمتد حتى 2025 وبراتب أسبوعي يقدر بنحو 482 ألف دولار.

ورغم تراجع فريقه، فإن أرقام صلاح على المستوى الفردي تبدو مقبولة للغاية، إذ نجح في هز الشباك 19 مرة، تضاف إليها 9 تمريرات حاسمة، في 34 مباراة بجميع المسابقات.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن القيمة السوقية لصلاح تبلغ 80 مليون يورو، وسان جيرمان مستعد لدفع هذا المبلغ لضم اللاعب الذي دخل بمفاوضات شاقة مع "الليفر" الصيف الماضي لتجديد عقده لـ3 سنوات إضافية.