رونالدو ينافس إيغالو على جائزة أفضل لاعب في آسيا عن شهر فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة والذين تصدرهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

كما ضمت القائمة النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال السعودي، وعمر السومة لاعب العربي القطري، وآسو رستم لاعب الشرطة العراقي، وكودجو لابا لاعب العين الإماراتي، ومهدي عبدالجبار لاعب المنامة البحريني.

وأطلق الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي تصويتا بين الجماهير سيستمر حتى مساء الأحد القادم.

وحصد النجم البرتغالي رونالدو أولى جوائزه في الملاعب السعودية، حيث توّج بجائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، أمس الثلاثاء، فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن فبراير/شباط الماضي.

رونالدو يسجل 8 أهداف

وقاد رونالدو فريقه النصر الشهر الماضي لتحقيق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد عندما أنقذ فريقه من الخسارة أمام الفتح بهدف في الوقت القاتل.

وسجل رونالدو خلال الشهر المنصرم 8 أهداف بينها 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك الوحدة، و"هاتريك" في شباك ضمك، كما صنع هدفين.

ويتصدر النصر ترتيب أندية دوري روشن بعد 18 جولة برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الاتحاد.

وسيواجه رونالدو منافسة شرسة مع النيجيري إيغالو هداف الهلال، الذي قاد فريقه إلى التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا واحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية وصيفا لريال مدريد.