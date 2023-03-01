رقم صادم لعدد البطاقات الحمراء في "الليغا".. أكثر من دوريات إنجلترا وإيطاليا وألمانيا مجتمعة

تتصدر منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" قائمة سلبية من بين البطولات المحلية في أوروبا، وذلك في البطاقات الملونة وتحديدا الحمراء خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن لاعبي "الليغا" حصلوا على 94 بطاقة حمراء، في الجولات الـ23 من الدوري الحالي.

وتُعد هذه الحصيلة ثاني أسوأ أرقام الدوري الإسباني بعد موسم 2015-2016، إذ أشهر حكامها 108 بطاقات حمراء في الفترة نفسها، سواء بالبطاقة الحمراء المباشرة، أو بعد بطاقتين صفراوين.

🚨 La Liga más roja de Europa 🟥 España lidera, con 94, el ranking de competiciones con más expulsiones del continente ✍️ @jaumetix https://t.co/IRv375GcRb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 28, 2023

وتصف الصحيفة ما يحدث في إسبانيا بالقول إن "سهولة وصول الحكام الإسبان إلى جيوبهم لإظهار البطاقات الحمراء لا مثيل لها في أوروبا".

وأضافت "أشهر الحكام 94 بطاقة حمراء في أول 23 جولة من الدوري الإسباني، وهي حصيلة تجاوزت أرقام الدوريات في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا مجتمعة".

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن حكام تلك البطولات أشهروا 88 بطاقة حمراء؛ بواقع 40 في إيطاليا، و29 في ألمانيا، و19 فقط في إنجلترا.

ويأتي الدوري الفرنسي في المركز الثاني بعد "الليغا" في عدد مرات إشهار البطاقات الحمراء، إذ حدث ذلك 71 مرة في 20 أسبوعا.

ويرفع حكام الدوري الإسباني ما معدله 0.41 بطاقة في كل مباراة، أما نظراؤهم في فرنسا فيفعلون ذلك بمعدل 0.28 بطاقة حمراء في المباراة الواحدة.

وجاء متوسط إشهار البطاقات الحمراء في باقي الدوريات الأوروبية بواقع 0.17 بطاقة في المباراة الواحدة في إيطاليا، و0.15 في ألمانيا، و0.08 في إنجلترا.

وتساءلت الصحيفة عن سر ارتفاع عدد حالات الطرد، وهل يتعلق ذلك بطريقة اللاعبين وأسلوبهم الخشن في اللعب، أم إن الحكام يميلون إلى عدم التساهل معهم.

ولم تعط "موندو ديبورتيفو" إجابة واضحة لهذا التساؤل الذي سيبقى مثيرا للجدل لوقت طويل.

ويُعدّ نادي إلتشي الذي يتذيل جدول ترتيب "الليغا" حاليا الضحية الأكبر للحكام بحصول لاعبيه على 11 بطاقة حمراء، منذ بداية الموسم.

أما بقية الأندية فهي كالتالي: ريال بيتيس (10 بطاقات حمراء)، إشبيلية (8)، إسبانيول وخيتافي وأتلتيكو مدريد (7)، أوساسونا وبرشلونة وقادش وفالنسيا (5)، سيلتا فيغو (4)، بلد الوليد وفياريال ورايو فاليكانو وألميريا وأتليتك بيلباو (3)، ريال مايوركا (2)، ريال سوسيداد وجيرونا وريال مدريد (1).