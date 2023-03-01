رياضة

احتفظ بالجثة 3 أيام قبل إلقائها في بحيرة جنيف.. لاعب فرنسي يقتل "زعيم عصابة" بطريقة وحشية

Vineyards of the Lavaux region over lake Leman (lake of Geneva)
اللاعب السابق ألقى بالجثة في بحيرة جنيف (شترستوك)
1/3/2023

نشر تقرير سويسري أخبارا صادمة تتعلق بلاعب كرة قدم سابق ارتكب جريمة قتل فيها واحدا من رجال تهريب المخدرات في فرنسا.

وقالت صحيفة "تريبونا دي جينيف" (Tribune de Genève) السويسرية إن لاعبا (لم تذكر اسمه) لعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد، ودافع عن ألوان فريقي لانسي إف سي وإيغلي إف سي بسويسرا، اعترف بقتل رجل عصابة يبلغ من العمر 44 عاما.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن اللاعب كان من المفترض أن يتلقى أموالا يوم 16 يونيو/حزيران 2018، نظير بيع كمية من المخدرات في وقت سابق.

وحين أبلغ القتيل اللاعب بأنه لم يأت بالمال وجّه اللاعب ضربة قاتلة إلى رأس "زعيم العصابة" بواسطة مضرب بيسبول.

وأقر اللاعب بأن الجريمة وقعت في قبو منزل والديه في مدينة ليون الفرنسية، لكنه قام بإلقاء جثة الرجل في بحيرة جنيف.

ولم يتمكن اللاعب المُشار إليه من دفن الجثة سريعا، فوضعها في كيس نوم كبير داخل صندوق سيارته لمدة 3 أيام، حتى اهتدى إلى طريقة للتخلص منها.

وتوجه اللاعب إلى بحيرة جنيف، واستخدم قاربا قابلا للنفخ وأبحر بالجثة لمدة ساعتين، قبل أن يلقيها فيها.

وما زالت القضية قيد التحقيق، إذ قرر القاضي استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يكون النطق بالحكم في الفترة ما بين 9 حتى 12 مايو/أيار 2023 في محكمة جنايات ليون.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد مكان الجثة.

 

المصدر : مواقع إلكترونية