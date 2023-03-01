احتفظ بالجثة 3 أيام قبل إلقائها في بحيرة جنيف.. لاعب فرنسي يقتل "زعيم عصابة" بطريقة وحشية

نشر تقرير سويسري أخبارا صادمة تتعلق بلاعب كرة قدم سابق ارتكب جريمة قتل فيها واحدا من رجال تهريب المخدرات في فرنسا.

وقالت صحيفة "تريبونا دي جينيف" (Tribune de Genève) السويسرية إن لاعبا (لم تذكر اسمه) لعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد، ودافع عن ألوان فريقي لانسي إف سي وإيغلي إف سي بسويسرا، اعترف بقتل رجل عصابة يبلغ من العمر 44 عاما.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن اللاعب كان من المفترض أن يتلقى أموالا يوم 16 يونيو/حزيران 2018، نظير بيع كمية من المخدرات في وقت سابق.

وحين أبلغ القتيل اللاعب بأنه لم يأت بالمال وجّه اللاعب ضربة قاتلة إلى رأس "زعيم العصابة" بواسطة مضرب بيسبول.

Région lémanique: Un ex-footballeur de Lancy assure avoir jeté un cadavre dans le lac https://t.co/FAnm7U4vd8 — 24 heures (@24heuresch) February 23, 2023

وأقر اللاعب بأن الجريمة وقعت في قبو منزل والديه في مدينة ليون الفرنسية، لكنه قام بإلقاء جثة الرجل في بحيرة جنيف.

ولم يتمكن اللاعب المُشار إليه من دفن الجثة سريعا، فوضعها في كيس نوم كبير داخل صندوق سيارته لمدة 3 أيام، حتى اهتدى إلى طريقة للتخلص منها.

وتوجه اللاعب إلى بحيرة جنيف، واستخدم قاربا قابلا للنفخ وأبحر بالجثة لمدة ساعتين، قبل أن يلقيها فيها.

وما زالت القضية قيد التحقيق، إذ قرر القاضي استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يكون النطق بالحكم في الفترة ما بين 9 حتى 12 مايو/أيار 2023 في محكمة جنايات ليون.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد مكان الجثة.