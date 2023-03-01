رياضة

أرملة كوبي براينت تحصل على 29 مليون دولار تسوية لقضية نشر صور لطائرة زوجها بعد تحطمها

epa03045217 Los Angeles Lakers Kobe Bryant gestures in late NBA game action against the New York Knicks
براينت وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين توفوا في حادث تحطم الطائرة في كاليفورنيا (الأوروبية)
1/3/2023

ستدفع مقاطعة لوس أنجلوس نحو 29 مليون دولار لأرملة نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت لتسوية دعوى قضائية بشأن مزاعم عن مشاركة ضباط ورجال إطفاء لصور مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة براينت وابنته البالغ عمرها 13 عاما.

وقال لويس لي محامي فانيسا براينت أرملة كوبي "يمثل اليوم تتويجا ناجحا لمعركة السيدة براينت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع".

وأضاف "قاتلت فانيسا من أجل زوجها وابنتها وجميع أفراد المجتمع الذين تعرضوا لتصرفات مشابهة تنمّ عن عدم احترام".

وأكد لي أن التسوية بلغت قيمتها 28.85 مليون دولار وتشمل 15 مليون دولار منحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لفانيسا في أغسطس/آب الماضي في القضية ذاتها؛ بعد أن تبين أن رجال إطفاء وضباطا انتهكوا خصوصيتها وتسببوا لها في أزمة نفسية.

Law enforcement officers investigate the scene of a helicopter crash that killed retired basketball star Kobe Bryant in Calabasas, California, U.S., January 26, 2020. REUTERS/Ringo Chiu
سلطات لوس أنجلوس ترفع جثامين ضحايا تحطم طائرة براينت (رويترز)

ورفعت فانيسا دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجلوس زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.

وتوفي كوبي براينت وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس بكاليفورنيا في 26 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان براينت يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته. ولعب 20 موسما مع لوس أنجلوس ليكرز وقاده إلى الفوز باللقب 5 مرات.

المصدر : رويترز