أرملة كوبي براينت تحصل على 29 مليون دولار تسوية لقضية نشر صور لطائرة زوجها بعد تحطمها

ستدفع مقاطعة لوس أنجلوس نحو 29 مليون دولار لأرملة نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت لتسوية دعوى قضائية بشأن مزاعم عن مشاركة ضباط ورجال إطفاء لصور مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة براينت وابنته البالغ عمرها 13 عاما.

وقال لويس لي محامي فانيسا براينت أرملة كوبي "يمثل اليوم تتويجا ناجحا لمعركة السيدة براينت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع".

وأضاف "قاتلت فانيسا من أجل زوجها وابنتها وجميع أفراد المجتمع الذين تعرضوا لتصرفات مشابهة تنمّ عن عدم احترام".

وأكد لي أن التسوية بلغت قيمتها 28.85 مليون دولار وتشمل 15 مليون دولار منحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لفانيسا في أغسطس/آب الماضي في القضية ذاتها؛ بعد أن تبين أن رجال إطفاء وضباطا انتهكوا خصوصيتها وتسببوا لها في أزمة نفسية.

ورفعت فانيسا دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجلوس زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.

وتوفي كوبي براينت وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس بكاليفورنيا في 26 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان براينت يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته. ولعب 20 موسما مع لوس أنجلوس ليكرز وقاده إلى الفوز باللقب 5 مرات.