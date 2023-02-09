10 مبادئ و80 فريقا.. دوري السوبر الأوروبي يعود بشكل جديد

قال المدير التنفيذي لشركة "إيه 22" (A22) للإدارة الرياضية بيرند رايشارت اليوم الخميس إن دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم قد يضم في المستقبل 80 ناديا، وستكون شركته من الرعاة والمساهمين في تأسيس البطولة.

وكشفت الشركة في بيان عن نتائج أولية لمفاوضات مع 50 ناديا أوروبيا ومساهمين في كرة القدم، قائلة إن التغيير ضروري، وذكرت أن "الغالبية العظمى اتفقت على أن أساس كرة القدم تحت التهديد وأنه حان وقت التغيير".

وأضافت "تشير المقترحات إلى بطولة للدوري الأوروبي مفتوحة وتعتمد على الاستحقاق الرياضي ومتعددة الدرجات، وتشمل من 60 إلى 80 ناديا، مع ضمان خوض كل فريق 14 مباراة أوروبية على الأقل".

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ضمن 12 ناديا أعلنوا عن تأسيس دوري السوبر الانفصالي في أبريل/نيسان 2021، لكن المشروع انهار في غضون 48 ساعة وسط حالة سخط من جماهير وحكومات ولاعبين.

واضطرت أندية مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد للانسحاب.

وصمد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وأحيلت قضية دوري السوبر الأوروبي إلى محكمة إسبانية طلبت لاحقا مشورة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف رايشارت "هدفنا تقديم مشروع رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية متاح على الأقل أمام كل أعضاء الاتحاد الأوروبي 27 في أقرب وقت ممكن بعد صدور الحكم". وتابع "المشاكل واضحة، ولا بد من اتخاذ إجراء لمصلحة الجماهير واللاعبين والأندية".

وأشارت الشركة إلى وجود 10 مبادئ ناتجة عن المناقشات، منها تحسين القدرة على التنافس، والاستدامة المالية، وتوفير تجربة ممتعة للجماهير.

ومن أبرز المشاكل في القضية الحالية ما إذا كانت قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تسمح لهما بحظر المسابقات المنافسة ومنصات المشاهدة واللاعبين من المشاركة.