مرسيليا يهزم سان جيرمان في "الكلاسيكو الفرنسي" ويقصيه من بطولة الكأس

بلغ فريق أولمبيك مارسيليا دور الثمانية من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان 2-1 ضمن منافسات دور الستة عشر بالمسابقة.

وتقدم ألكسيس سانشيز لمارسيليا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك سيرجيو راموس التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57، سجل رسلان مالينوفيسكي الهدف الثاني لمارسيليا، وهو ما نجح الفريق المضيف في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة ليبلغ ربع نهائي المسابقة.