رياضة

لماذا يرتدي ميسي القميص رقم "10" في كأس فرنسا؟

Coupe de France - Round of 16 - Olympique de Marseille v Paris St Germain
ميسي (يسار) ارتدى القميص الرقم "10" ونيمار رقم "11" (رويترز)
9/2/2023-|آخر تحديث: 9/2/202312:11 AM (مكة المكرمة)

ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان القميص رقم "10" في الكلاسيكو الفرنسي بين مرسيليا وضيفه الفريق الباريسي، في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وطرحت الجماهير السؤال حول أسباب تخلي ميسي عن الرقم "30" الذي اعتاد على ارتدائه منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية صيف 2021؟

والجواب أن هناك تقليدا في كأس فرنسا يشير إلى أنه في ثمن نهائي البطولة، يجب أن يرتدي اللاعبون الـ11 الأساسيون أرقاما من 1 إلى 11.

ولهذا منح نيمار ميسي القميص رقم "10"، وارتدى الرقم "11" الذي اعتاد ارتداءه عندما كان لاعبا في برشلونة.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ54 نقطة، متفوقا على مرسيليا صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط.

المصدر : مواقع إلكترونية