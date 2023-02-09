فيفا يعلن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزتي أفضل مدرب لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس القائمة النهائية للأسماء المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات في نسخة 2022.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم أن القائمة ضمت في فئة السيدات سونيا بومباستور (أولمبيك ليون الفرنسي)، وبيا سوندهاج (المنتخب البرازيلي)، وسارينا ويجمان (المنتخب الإنجليزي).

وضمت القائمة النهائية للرجال الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، ليحقق المنتخب القادم من أميركا الجنوبية البطولة لأول مرة منذ عام 1986.

وسينافس سكالوني الثنائي المؤلف من الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

وترشح سكالوني للمرة الأولى وأصبح ثالث مدرب أرجنتيني ينضم للقائمة النهائية بعد ماوريسيو بوكيتينو عام 2019 ومارسيلو بيلسا عام 2020.

ولم يظهر أنشيلوتي في القائمة النهائية للجائزة المقدمة من الفيفا من قبل، فيما ظهر غوارديولا مرتين من قبل ولم يفز بالجائزة.

وتمنح هاتان الجائزتان تكريما للمدربين والمدربات في عالم كرة القدم بناء على تصويت لجنة تحكيم دولية مكونة من المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال والسيدات (مدرب أو مدربة من كل منتخب)، وقائد المنتخب (لاعب أو لاعبة من كل منتخب)، وصحفي متخصص من كل دولة ممثلة بمنتخب وطني، وأفراد جمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع الفيفا الرسمي.

وسيتوج الفائزون في حفل خاص لجوائز الأفضل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 27 فبراير/شباط الجاري.