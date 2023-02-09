شقيق ميسي يعتذر عن تصريحات أغضبت مشجعي برشلونة

اعتذر ماتياس شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تصريحات أثارت موجة غضب عارمة في صفوف مشجعي نادي برشلونة الإسباني، وقال إن النادي الكتالوني قدم الكثير لميسي ولعائلته.

وخرج ماتياس أمس الأربعاء بتصريحات نارية استهدفت إدارة نادي برشلونة ومشجعيه، وقال إنه من أجل عودة قائد منتخب الأرجنتين إلى برشلونة ستكون هناك حاجة للتغييرات، وفي مقدمتها رحيل رئيس النادي خوان لابورتا.

وأضاف "لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك فسنقوم بعملية تنظيف جيدة، من ضمنها طرد خوان لابورتا الجاحد الذي لم يقدم الشكر لميسي بعد كل ما فعله لبرشلونة".

كما انتقد شقيق مهاجم الأرجنتين بشدة الجماهير حتى إنه وصفهم بالخونة، وتابع "الناس لم يساعدوه، كان يجب عليهم الخروج في مسيرة أو شيء من هذا القبيل، والمطالبة برحيل لابورتا وبقاء ميسي. الكتالونيون خونة. أمي أخبرت ليونيل (ميسي) ذات مرة أنهم سيكررون معك ما فعلوه مع رونالدينيو".

واعتبر ماتياس ميسي أن شقيقه ليونيل هو من وضع برشلونة على خريطة كرة القدم، وقال "لم يعرفه (برشلونة) أحد من قبل، فقط كان ريال مدريد. وبعد كل ما فعله (ميسي)، تنكروا له ولم يحفظوا الجميل".

وعبر حسابه في موقع إنستغرام، سارع ماتياس إلى نشر اعتذار جاء فيه "أريد أن أدافع عن نفسي بشأن ما قلته، كنت أمزح خلال وجودي مع ابني وأصدقائه. كيف لي أن أفكر بهذا الشكل في فريق كبير مثل برشلونة وتاريخه؟ النادي الذي أعطى الكثير لليو وعائلتي".

وأضاف "بالنسبة لنا، كتالونيا هي وطننا الثاني، وهذا معروف للجميع. أنا آسف جدا، وأعتذر للجميع وخاصة مشجعي برشلونة".

وكانت صحف إسبانية قد نقلت عن مقربين من النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي تأكيدهم أن تصريحات ماتياس شخصية ولا تمثل بأي حال شقيقه المتوج بكأس العالم 2022 في قطر.

وجاءت تصريحات شقيق ميسي في ظل تقارير تتحدث عن احتمال عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في ختام الموسم الحالي، ولم يتخذ اللاعب البالغ 35 عاما قرارا نهائيا بشأن مستقبله.